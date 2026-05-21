< sekcia Regióny
Festival detských folklórnych súborov v Krupine a vo Zvolene nebude
Vo vyhlásení ďalej pripomína, že 19. ročník podujatia sa mal uskutočniť v termíne od 30. do 31. mája.
Autor TASR
Zvolen 21. mája (TASR) - Májový Festival detských folklórnych súborov vo Zvolene a v Krupine tento rok Podpolianske osvetové stredisko (POS) zrušilo. Dôvodom sú financie na jeho organizáciu, rozhodnutie zverejňuje POS na svojej oficiálnej webstránke.
Vo vyhlásení ďalej pripomína, že 19. ročník podujatia sa mal uskutočniť v termíne od 30. do 31. mája. „Dôvodom zrušenia je neobdržanie rozhodnutia z Fondu na podporu umenia (FPU) o pridelení žiadaných finančných prostriedkov,“ podotýka stredisko s tým, že finančná podpora z FPU predstavuje kľúčový pilier rozpočtu podujatia.
Zdôrazňuje, že bez potvrdenia o jej pridelení nie je možné z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti POS vstupovať do záväzných zmluvných vzťahov s dodávateľmi a účinkujúcimi. Osvetové stredisko verí, že s oslovenými účastníkmi festivalu sa stretnú na Festivale detských folklórnych súborov Zvolen v roku 2027.
Daniela Jahnová z Fondu na podporu umenia pre TASR uviedla, že FPU nezverejnil rozhodnutie rady v podprograme, v rámci ktorého bola podaná aj predmetná žiadosť o poskytnutie dotácie. A to z dôvodu, že rada fondu ešte nerozhodovala o pridelení dotácií v danom podprograme. „Rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov v podprograme je naplánované na 11. rokovanie rady FPU, ktoré sa uskutoční 27. mája,“ objasnila.
Poznamenala, že rada môže prideľovať financie až po ohodnotení projektov odbornou komisiou FPU, ktorá zasadala v dňoch 15. až 18. mája. Doplnila, že zákonom stanovený termín na rozhodnutie v danej výzve je 17. jún.
Vo vyhlásení ďalej pripomína, že 19. ročník podujatia sa mal uskutočniť v termíne od 30. do 31. mája. „Dôvodom zrušenia je neobdržanie rozhodnutia z Fondu na podporu umenia (FPU) o pridelení žiadaných finančných prostriedkov,“ podotýka stredisko s tým, že finančná podpora z FPU predstavuje kľúčový pilier rozpočtu podujatia.
Zdôrazňuje, že bez potvrdenia o jej pridelení nie je možné z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti POS vstupovať do záväzných zmluvných vzťahov s dodávateľmi a účinkujúcimi. Osvetové stredisko verí, že s oslovenými účastníkmi festivalu sa stretnú na Festivale detských folklórnych súborov Zvolen v roku 2027.
Daniela Jahnová z Fondu na podporu umenia pre TASR uviedla, že FPU nezverejnil rozhodnutie rady v podprograme, v rámci ktorého bola podaná aj predmetná žiadosť o poskytnutie dotácie. A to z dôvodu, že rada fondu ešte nerozhodovala o pridelení dotácií v danom podprograme. „Rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov v podprograme je naplánované na 11. rokovanie rady FPU, ktoré sa uskutoční 27. mája,“ objasnila.
Poznamenala, že rada môže prideľovať financie až po ohodnotení projektov odbornou komisiou FPU, ktorá zasadala v dňoch 15. až 18. mája. Doplnila, že zákonom stanovený termín na rozhodnutie v danej výzve je 17. jún.