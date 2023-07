Festival digitálnej kultúry YouTopia hľadá najlepšie videoklipy

Trnava 13. júla (TASR) - Festival digitálnej kultúry YouTopia, ktorého piaty ročník sa v Trnave uskutoční v septembri, opätovne vyhlásil súťaž o Najlepší slovenský videoklip. Prihlasovať sa možno do 21. júla, videoklipy bude hodnotiť porota zložená z odborníkov v oblasti filmu, hudby a kultúry. Informovala o tom za organizátorov Petra K. Adamková.



YouTopia sa v Trnave koná od roku 2019. "Zameriava sa na to najlepšie a najpozoruhodnejšie zo sveta slovenského internetu. Digitálna kultúra zažíva svoj najväčší rozkvet a práve vďaka virtuálnym sieťam si videoklipy začali žiť vlastným životom," uviedla Adamková.



Súťaž slovenských videoklipov prináša ocenenie pre tvorivý tím na čele s režisérom, ktorý stojí za kreatívou a celou tvorbou videoklipu. Aby mohol byť videoklip do súťaže zaradený, musel byť v čase od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 zverejnený na niektorej z online streamovacích platforiem a nesmie mať viac ako 10 minút. Podrobnosti sú na webovej stránke festivalu. Ocenené videoklipy budú vyhlásené počas slávnostného festivalového galavečera v sobotu 23. septembra. Z predchádzajúcich ročníkov si ocenenie odniesli režisér Adam Rohál, americká režisérka Jay Walker, a tiež Matej Mihályi.



Festival organizuje kultúrne centrum Malý Berlín spolu s priestorom súčasnej kultúry Nádvorie v Trnave. Pripravuje workshopy, koncerty známych spevákov rapovej, trapovej či elektronickej scény, diskusie s autormi virálnych klipov a videoremixov či prednášky o aktuálnych internetových javoch. Z verejných zdrojov festival podporili Fond na podporu umenia a mesto Trnava.