Festival Divadelná Nitra prinesie aj tvorbu ruských autorov

Bratislava 15. apríla (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra vstupuje do 34. ročníka s podtitulom „Práve/o tu a práve/o teraz!“, ktorým „akcentuje záujem reflektovať najaktuálnejšie spoločenské a politické témy“. Hlavným dejiskom festivalu, ktorý sa uskutoční od 6. do 11. júna, bude Divadlo Andreja Bagara. Prinesie 14 inscenácií zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Ruska a Bieloruska. Tri divadelné projektu vznikajú na základe oslovenia festivalu a počas neho budú mať v júni premiéru.



Ako ďalej informovala na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľka Divadelnej Nitry Darina Kárová, festival sprostredkuje aj kontakt s ruskými a bieloruskými umelcami, z ktorých niektorí nemajú možnosť tvoriť vo svojej domovine. „Zástupcovia Ruska a Bieloruska ako totalitárnych režimov sú tvorcovia, ktorí žijú v Rusku v nemilosti a väčšinou aj v iných krajinách,“ poznamenala s tým, že festival predstaví aj diela autoriek, ktoré z Ruska a Bieloruska odišli pred prenasledovaním režimu a tvoria inde v spolupráci s divadelnými domami a festivalmi z Rakúska a Nemecka, ktoré im poskytli azyl. „Prinášame diela ľudí, ktorí komunikujú svoj zápas o slobodu a právo na tvorbu,“ dodala Kárová a poukázala tým aj na tohtoročný podtitul festivalu.



Predstaví nových tvorcov a celé divadelné súbory. „Zo 14 inscenácií hlavného programu v siedmich prípadoch ide o tvorcov, ktorí ešte na Divadelnej Nitre neboli,“ podčiarkla Kárová s tým, že väčšina inscenácií vznikla na základe pôvodných autorských textov a autori ich často aj interpretujú. Diváci sa teda môžu tešiť na autorské divadlo, autentický a dokumentárny štýl inscenácií. „Snažíme sa reflektovať aktuálne spoločensko-politické témy medzi Východom a Západom, mnohé inscenácie budú veľmi jednoznačne niesť politické konotácie a právo na slobodu tvorby a umeleckého vyjadrenia,“ zdôraznila šéfka Divadelnej Nitry.



Otvorenie festivalu sa tento rok vráti do Veľkej sály Divadla Andreja Bagara, kde sa 6. júna predstaví Divadlo Józsefa Katonu z Budapešti s inscenáciou Radical Relax. „Skúma situácie, ktorým čelí moderný človek, keď chce utiecť pred prílišnou digitalizáciou každodennosti a naučiť sa nekompromisne odpočívať,“ približujú organizátori festivalu hru pre sedem hercov, ktorú napísal a režíroval Jakab Tarnóczi.



Festival uvedie aj tvorbu Romana Poláka, Jozefa Vlka, Jiřího Havelku alebo Ivety Ditte Jurčovej. Tá pripravila pre detské publikum predstavenie Nekonečný príbeh, ktoré je najnovšou premiérou Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Dielo so silným mravným posolstvom, ktoré vzniklo podľa rovnomennej knihy Michaela Endeho, festival uvedie v hlavnom programe v sekcii Otvorená scéna Nitra.