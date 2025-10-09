< sekcia Regióny
Festival Divadelné divy ponúkne počas dvoch dní rôzne inscenácie
Podujatie súčasne vytvára priestor pre spojenie divadla s miestnymi a regionálnymi kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.
Senica 9. októbra (TASR) - Festival detských a mládežníckych divadelných súborov Divadelné divy, ktorý vznikol ako snaha podporiť detskú a mládežnícku tvorivosť a tradíciu divadla v regióne, sa v Senici uskutoční 22. a 23. októbra. Osobitná pozornosť bude venovaná prezentácii prác regionálnych základných umeleckých škôl. TASR o tom informovala odborná pracovníčka pre záujmovo-umeleckú činnosť Záhorského osvetového strediska (ZOS) Senica Andrea Rysová.
Podujatie súčasne vytvára priestor pre spojenie divadla s miestnymi a regionálnymi kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. „Program ponúka pestrý výber inscenácií, v rámci ktorých sa snažíme predstaviť súčasné trendy v tvorbe detských a mládežníckych divadiel,“ priblížila s tým, že do hľadiska je potrebné sa prihlásiť vopred.
Počas prvého dňa budú pre návštevníkov pripravené k nahliadnutiu aktuálne trendy v tvorbe detskej dramatickej tvorivosti a v oblasti neprofesionálneho divadla mladých. „Na festivale vystúpia hosťujúce súbory, ktoré v tomto roku získali ocenenia na celoštátnej postupovej súťaži detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka,“ priblížila.
Druhý deň dostanú priestor na prezentovanie svojej tvorby domáce divadelné súbory, pôsobiace v rámci literárno-dramatických odborov na Základných umeleckých školách v Senici a Skalici.
Na návštevníkov čakajú počas oboch dní aj podvečerné umelecké eventy ako napríklad divadlo poézie či hudobno-poetické soirée v budove DAV na Sadovej ulici. „Festival nie je určený len pre žiakov základných a stredných škôl, ale je otvorený aj širšiemu diváckemu publiku. Teda všetkým, ktorí majú záujem o detskú dramatickú tvorbu a divadlo ako také,“ doplnila.
Spoluorganizátormi sú Mestské kultúrne stredisko Senica, ZUŠ Senica. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu umenia, Trnavský samosprávny kraj, mesto Skalica či senické spotrebné družstvo.
