Spišské Podhradie 27. mája (TASR) – Duchovno-kultúrny festival Dni Spišského Jeruzalema začína už v piatok (28. 5.) a potrvá do 30. mája. Spišské biskupstvo a mesto Spišské Podhradie po minuloročnej prestávke usporiadajú jeho ďalší ročník. Informuje o tom na svojej webovej stránke Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Podujatie bude v priestoroch kalvárie Spišský Jeruzalem, Spišskej Kapituly a mesta Spišské Podhradie.



„V rámci platných hygienických opatrení je koncipované ako súhrn predovšetkým exteriérových akcií. Nosnú časť programu tvoria duchovné podujatia – v piatok pobožnosť krížovej cesty v priestoroch Spišského Jeruzalema a v sobotu pútnická svätá omša rovnako pod holým nebom. Novinkou sú nočné meditácie nad žalmami s témou Jeruzalem,“ uvádza TK KBS.



Ako ďalej približuje, kultúrnu zložku tvorí niekoľko podujatí. Ide o prednášku o najstarších dejinách Spišskej Kapituly a susednej lokality Pažica, divadelné spracovanie kľúčových okamihov z dejín Spišskej Kapituly, recitál Spišských modlitieb z 15. storočia a koncert zoskupenia Mojše Band. Návštevníkov čaká aj komentované sprevádzanie výstavou výtvarného umenia s tematikou Spišský Jeruzalem či večerné sprevádzanie po bežne neprístupných miestach Katedrály sv. Martina.



Podľa TK KBS nebudú chýbať ani tradičné terénne exkurzie po Spišskom Jeruzaleme, počas ktorých sa návštevníci oboznámia so vzácnosťami lokality z hľadiska histórie, fauny, flóry a geológie. Program je doplnený aj o sprievodné podujatia – napríklad o pisársku dielňu či terénnu hru pre deti.



„Návštevníkov žiadame o striktné dodržiavanie platných hygienických opatrení, dodržiavanie stanovených počtov návštevníkov jednotlivých akcií a rešpektovanie pokynov obsluhujúceho personálu,“ zdôrazňuje archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník.



Primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta dopĺňa, že súbežne s festivalom začne svoju sezónu aj tradičný vláčik „Hanička“ – motorový vozeň 810, ktorý bude každý víkend premávať na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. V termíne od 29. mája do 5. septembra bude vláčik prevážať záujemcov počas sobôt a nedieľ, pričom počas jedného dňa prejde päťkrát do Spišských Vlách a späť do Spišského Podhradia. „Naša Hanička umožní cestujúcim pokračovať v poznávaní regiónu okolo Spišského hradu zapísaného do svetového zoznamu UNESCO od vlakových spojov z Košíc, Margecian, Popradu a aj z Bratislavy,“ dodáva Kapusta.