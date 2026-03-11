< sekcia Regióny
Festival dobrého vzdelávania vo Zvolene sa zameria aj na rodičov
Program rozdelia do dvoch dní.
Autor TASR
Zvolen 11. marca (TASR) - Vo Zvolene bude v najbližších dňoch ďalší ročník Festivalu dobrého vzdelávania Alma. Zameria sa na odbornú pedagogickú obec i verejnosť. Dvojdňové podujatie (13. a 14. 3.) prinesie diskusie i prednášky. TASR o tom informoval PR manažér Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Tomáš Kušnír.
Program rozdelia do dvoch dní. Odohrávať sa bude v priestoroch Auly Technickej univerzity vo Zvolene a v Škole Alma na Jilemnického ulici. Festival spája medzinárodnú odbornú konferenciu s programom pre rodiny. Privíta osobnosti verejného života, zahraničných odborníkov a pedagógov z celého Slovenska.
Na medzinárodnej odbornej konferencii v piatok (13. 3.) vystúpi bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá bude hovoriť o sile súdržnosti a úlohe školstva pri budovaní odolnej spoločnosti. Ďalší hostia sa budú rozprávať o poslaní moderného školstva v ére umelej inteligencie a narastajúcej polarizácie.
Druhý deň festivalu (14. 3.) bude pokračovať programom pre učiteľov v priestoroch Školy Alma. Pedagógovia sa zamerajú na témy ako umelá inteligencia vo výučbe i na metódu rozvoja kognitívnych funkcií. „Súčasne s týmto odborným programom sa brány festivalu otvoria aj pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť,“ objasnil Kušnír. Pre záujemcov pripravili program plný interaktívnych aktivít a vedeckých experimentov, vedecký workshop s odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied i šachové súboje. K dispozícii budú aj ukážky canisterapie, ktorá využíva pôsobenie špeciálne cvičeného psa na fyzické i psychické a zdravie človeka. Atmosféru doplnia varenie i detské divadelné predstavenia.
Riaditeľka CEEV Živica Zuzana Labašová doplnila, že vzdelávanie nie je iba záležitosťou škôl. „Ak chceme, aby bolo učenie pre žiakov čo najefektívnejšie, potrebujeme, aby rodiny dôverovali a rozumeli inováciám, ktoré sa v školách dejú,“ poznamenala. Festival sa preto podľa nej okrem pedagógov zameriava aj na rodičov a deti.
