Festival HoryZonty si môžu diváci vychutnať v kinosále aj online

Trenčín 16. októbra (TASR) - Trenčiansky festival dobrodružných filmov HoryZonty (11. – 13. 11.) prichádza obohatený o nový online formát. Tento rok ponúkne divákom filmy v kinosále, no po priaznivých diváckych ohlasoch z minulého roka si budú môcť festivalový program pozrieť diváci aj prostredníctvom internetu.



Ako informovala organizátorka festivalu Mária Dutková, pri zvažovaní, ktorú verziu podujatia uprednostniť, boli organizátori na vážkach. Nakoniec vyhrali obe.



"Každá zmena je náročná. Je veľmi ťažké predpovedať, ktoré rozhodnutie bude najlepšie, v hre je veľa faktorov. Povzbudili nás reakcie divákov, mnohým sa páčilo sledovať festival z pohodlia domova. Na druhej strane, je tu skupina divákov, ktorí majú radi osobný kontakt, festivalovú atmosféru. Tak sme sa rozhodli, že festival spravíme na dvakrát - naživo aj online," zdôraznila Dutková.



Po tom, čo sa festival z dôvodu nepriaznivého technického stavu budovy Posádkového klubu na niekoľko rokov presunul do kina Hviezda a klubu Lúč, sa vracia naspäť do priestorov, kde sa konalo doposiaľ najviac ročníkov. Hlavný program tam prebehne 11. až 13. novembra 2021 s účasťou divákov. Ak nedôjde k veľkým zmenám, podujatie sa pravdepodobne uskutoční v OTP režime. Online festivalová projekcia sa bude konať o pár dní neskôr - od piatka 19. do nedele 21. novembra.