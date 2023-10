Festival dobrodružných filmov HoryZonty ponúkne 27 filmov zo 14 krajín

Trenčín 30. októbra (TASR) - Festival dobrodružných filmov HoryZonty predstaví v trenčianskom Posádkovom klube počas troch dní (9. - 11. 11.) 27 filmov s tematikou cestovania a outdoorových športov zo 14 krajín. Informovala o tom PR manažérka festivalu Zuzana Ivaničková.



"Ani tento rok nebudú chýbať filmy z horolezeckého prostredia, no do hôr sa budú môcť diváci preniesť aj prostredníctvom paraglajdingu či na lyžiach. Pozrú sa aj na to, ako sa behá v náročných podmienkach Antarktídy či ako sa dá zvládnuť 7600 kilometrov dlhý prechod Kanadou z najsevernejšieho po najjužnejší bod," uviedla Ivaničková.



Chýbať podľa nej nebude film Pavla Barabáša Veľký kaňon o splavovaní troch obrovských divokých riek sveta - Brahmaputry, Karnali a Colorada. Účasť potvrdili aj festivaloví hostia - odvážny dôchodca Gustáv Stibrányi, cestovateľ Tomáš Vejmola, bežec Štefan Karak či meteorologička a športovkyňa Alena Zárybnická.



Hlavný program festivalu sa začne vo štvrtok 9. novembra večerným filmovým blokom o 19.00 h. V piatok a v sobotu sú na programe okrem večerných blokov aj popoludňajšie filmové bloky zo začiatkom o 14.30 h.



Vstupenky na jednotlivé bloky i celofestivalová permanentka sa dajú kúpiť v predpredaji do stredy 8. novembra v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí.