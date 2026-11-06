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Festival dobrodružných filmov v Trenčíne HoryZonty ponúkne 23 filmov
Podujatie sa koná v spolupráci s mestom Trenčín, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Trenčianskym samosprávnym krajom a ďalšími partnermi.
Autor TASR
Trenčín 6. novembra (TASR) - Viac ako dve desiatky filmov z deviatich krajín, slovenské premiéry, ocenené snímky a stretnutia s režisérmi ponúkne od 12. do 14. novembra 21. ročník Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty v Posádkovom klube v Trenčíne. Informovala o tom PR manažérka festivalu Zuzana Ivaničková.
Do tohtoročnej medzinárodnej filmovej súťaže sa prihlásilo rekordných 75 filmov z deviatich krajín. Do hlavného programu sa dostalo 23 snímok - 18 zahraničných a päť slovenských. Desať zahraničných filmov sa na festivale predstaví v slovenskej premiére. Diváci tak budú mať príležitosť vidieť na veľkom plátne aj tituly, ktoré sa dosiaľ na Slovensku nepremietali.
Súčasťou festivalu budú aj stretnutia s autormi. Vo štvrtok 12. novembra uvedú Lucia Tureková a Marek Švančara svoj dokument Cyprus - 675 km, 10.000 m/Bikepacking. V piatok (13. 11.) predstaví režisér Michael Durczok film Kama Muta. Šesť priateľov sa v ňom vydáva na dvojtýždňový prechod zamrznutým severom Európy.
Sobotný (14. 11.) večerný program prinesie nový film Pavla Barabáša Dotkol som sa doby kamennej. Dokument približuje tradičné kultúry Novej Guiney a ich stretnutie s modernou civilizáciou. Na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade získal Cenu poroty. V Trenčíne ho osobne predstaví režisér a hlavný protagonista Pavol Barabáš.
Podujatie sa koná v spolupráci s mestom Trenčín, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Trenčianskym samosprávnym krajom a ďalšími partnermi.
Do tohtoročnej medzinárodnej filmovej súťaže sa prihlásilo rekordných 75 filmov z deviatich krajín. Do hlavného programu sa dostalo 23 snímok - 18 zahraničných a päť slovenských. Desať zahraničných filmov sa na festivale predstaví v slovenskej premiére. Diváci tak budú mať príležitosť vidieť na veľkom plátne aj tituly, ktoré sa dosiaľ na Slovensku nepremietali.
Súčasťou festivalu budú aj stretnutia s autormi. Vo štvrtok 12. novembra uvedú Lucia Tureková a Marek Švančara svoj dokument Cyprus - 675 km, 10.000 m/Bikepacking. V piatok (13. 11.) predstaví režisér Michael Durczok film Kama Muta. Šesť priateľov sa v ňom vydáva na dvojtýždňový prechod zamrznutým severom Európy.
Sobotný (14. 11.) večerný program prinesie nový film Pavla Barabáša Dotkol som sa doby kamennej. Dokument približuje tradičné kultúry Novej Guiney a ich stretnutie s modernou civilizáciou. Na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade získal Cenu poroty. V Trenčíne ho osobne predstaví režisér a hlavný protagonista Pavol Barabáš.
Podujatie sa koná v spolupráci s mestom Trenčín, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Trenčianskym samosprávnym krajom a ďalšími partnermi.