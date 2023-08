Festival Dobrofest prispôsobí otvorenie futbalovému zápasu Spartaka

Trnava 21. augusta (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Dobrofest, ktorý sa v Trnave bude konať od stredy 23. augusta, pristúpil k úprave svojho programu. Organizátori sa rozhodli pre presunutie slávnostného otvorenia z dôvodu súbehu so zápasom play-off konferenčnej ligy medzi Spartakom a ukrajinským Dnipro-1. Informoval o tom Andrej Halada z Trnavskej hudobnej spoločnosti.



"Upravujeme program festivalu tak, aby si na svoje prišli fanúšikovia futbalu i fanúšikovia hudby. Náš festival otvorí až večerný koncert českej bluegrassovej skupiny New Aliquot o 21. hodine na trnavskom Nádvorí," uviedol. Špeciálny krátky program Stretnutie s dobrom venovaný Johnovi Dopyerovi a histórii jeho vynálezu - rezofonickej gitary dobro - sa v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského presúva zo stredy na piatok (25. 8.) o 18. hodine. Bude spojený s ukážkami hry na dobro a rezofonické gitary, o čo sa postará dobrista Milan Benkovič spolu s gitaristom Bonzom Radványim. Súčasťou programu bude aj prehliadka výstavy v Dvorane slávy dobra, jedinej múzejnej expozícii rezofonických gitár v Európe. Navštíviť ju bude možné vo štvrtok (24. 8.) od 15. do 17. hodiny a v piatok od 17. do 19. hodiny.



Ostatné naplánované podujatia Dobrofestu sa budú konať v pôvodnom čase, vo štvrtok vystúpi na nádvorí akustické duo Matching Ties s americkým spevákom, gitaristom a harmonikárom Paulom Stoweom a britským mandolinistom a spevákom Trevorom Morrisom. V piatok sa predstaví Allan Mikušek a jeho kapela s hosťom dobristom Henrichom Novákom a po ňom sa uskutoční koncert českého speváka a skladateľa Roberta Křesťana s jeho skupiny Druhá tráva.