Festival Džem prináša do košickej Tabačky hudbu, workshopy aj párty
Džem tento rok spája sily aj s Festivalom mladého umenia TVOR, ktorý už päť rokov prináša súčasné umenie do malých miest na východe.
Autor TASR
Košice 12. septembra (TASR) - Dva dni hudby, tvorby, workshopov a párty prináša do Košíc festival kreativity a kultúry z východu Džem, ktorý sa začína v piatok. Informuje o tom Tabačka Kulturfabrik na svojej webovej stránke s tým, že kým piatok je zameraný na workshopy a debaty, sobota (13. 9.) bude patriť hudbe a tancu.
„Tento rok bude mať festival extra svieži nádych, priestor dávame hlasu Generácie Z. Témam, pohľadom a myšlienkam, ktoré prinášajú do mesta a kultúry,“ uvádza.
V piatok je na programe napríklad praktický workshop s Laurou Blažekovou určený pre kultúrne organizácie, ktoré hľadajú nové cesty, ako pracovať s mladým publikom. Priestory Tabačky sa tiež naplnia lokálnymi módnymi značkami spolu s kreatívnymi umelcami a chýbať nebude ani second hand bazárik.
Džem tento rok spája sily aj s Festivalom mladého umenia TVOR, ktorý už päť rokov prináša súčasné umenie do malých miest na východe. Pre návštevníkov je tiež pripravený koncert moderného jazzu, ale aj „otvorený jam pre všetkých“.
Sobota prinesie takzvané Morning Disco s hip-hoperom Tonom S a tanečníčkou Lady Mel. Od 15.00 h je pripravený ďalší program. „TBCK DJs namiešajú svoj hudobný džem zo svojich obľúbených trackov a roztočia popoludňajšiu párty v štýle od komunity pre komunitu,“ dodáva Tabačka.
