Festival Epoché prinesie dialóg o aktuálnych filozofických otázkach

Nové Zámky 16. júna (TASR) – Dialóg o dôležitých filozofických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych aktuálnych otázkach prinesie prvý ročník Festivalu myslenia a filozofie Epoché. Festival sa uskutoční v Nových Zámkoch od 17. do 19. júna v rámci projektu Vzdušné Zámky, s ktorým sa mesto stalo Mestom kultúry 2020. „Aj keď festival nemôže pre niektoré pretrvávajúce epidemiologické opatrenia predstaviť kompletný, pôvodne naplánovaný program, jeho hlavné poslanie ostalo zachované. Prinesie program so silnou pridanou hodnotou, popularizujúci myslenie, používanie vlastného rozumu a túžbu po poznaní,“ skonštatoval programový riaditeľ Mesta kultúry 2020 Pavel Strážay.



Súčasťou festivalu bude niekoľko zaujímavých prednášok určených aj pre laické publikum, silný debatný panel, výstavu a kultúrny program. „Spájaním filozofie a kvalitného kultúrneho programu by sme chceli vytvoriť základy pre úplne nový formát festivalu, vzpierajúceho sa bytiu v neznesiteľnej ľahkosti. Živú, aktuálnu a príťažlivú interdisciplinárnu koláž programov, zamýšľajúcich sa nad dôležitými filozofickými, etickými, sociálnymi a ekologickými otázkami dneška, prepojenú s umením a silnými estetickými zážitkami,“ uviedol Strážay.



Organizátori festivalu umožnili aj rezidenčné pobyty pre študentov filozofických fakúlt slovenských vysokých škôl. Festival Epoché organizuje mesto Nové Zámky s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.