Festival Fest Art spojí ľudí všetkých generácií

Trenčín 12. júna (TASR) - Spojenie street artu, hudby, komunity a verejného priestoru prinesie dvojdňový (13. - 14. 6.) mestský umelecký festival Fest Art v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Festival podľa nej naplní verejný priestor v centre mesta jedinečnou atmosférou, pretvorí vizuálnu identitu Trenčína cez umenie vo verejnom priestore a spojí ľudí všetkých generácií.



„V piatok (13. 6.) sa od 17.00 h v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda môžu návštevníci tešiť na komentovanú Street Art Tour, výstavu Pouličné umenie v Trenčíne, ktorá mapuje vývoj grafiti scény od roku 1998 po súčasnosť, rovnako aj na diskusiu s názvom OLD vs. NEW za účasti kurátora mesta Omara Mirzu, umelcov z Rascals, Filipa Ovádeka a ďalších hostí,“ uviedla hovorkyňa s tým, že večer uzavrie afterparty s dídžejom Richi-T.



Ako dodala, v sobotu (14. 6.) sa festival presunie do podchodu spájajúceho ulice Karpatská, Rybárska a Jesenského, ktorý ožije veľkoplošným muralom a ‚live paintingom‘. Do tvorby sa zapoja významní umelci.



Hudobný program prinesie koncerty Pokymana a Alvin Star, o DJ sety sa postarajú Smart, Simple Sample, DJ Ya!, Aroma, Wychitawacs, Smart a Out Kid.