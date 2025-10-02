Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

Na snímke spieva operný spevák Marián Lukáč počas koncertu Božská Edita - Pocta Edite Gruberovej, ktorý je prvým koncertom projektu FESTUM Prešov v Prešove v pondelok 13. novembra 2023. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Prvý z piatich koncertov sa uskutoční 19. októbra v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove.

Autor TASR
Prešov 2. októbra (TASR) - Ponúknuť divákovi kreatívne a inovatívne formy umenia v netradičných spojeniach a jedinečných priestoroch je cieľom 3. ročníka festivalu umenia FESTUM Prešov 2025, ktorý sa začne 19. októbra a potrvá do 17. decembra.

„Podujatie prináša päť výnimočných umeleckých projektov - koncerty rôznych žánrov, spojenie renomovaných umelcov a mladej inšpirujúcej generácie. Je to prepojenie tradície, moderných foriem a netradičných spojení. Program sme koncipovali tak, aby si mohol vybrať každý to svoje, široké publikum aj náročný divák,“ uviedol šéf organizačného výboru Jozef Kačala.

Dodal, že cieľom je, aby sa FESTUM stal podujatím, ktoré bude v Prešove synonymom pre kvalitu, inšpiráciu a originálne umelecké zážitky. Má spájať prostredníctvom hudby, priestoru a emócie. Miestom umeleckých stretnutí bude STM - Múzeum Solivar, ktorého industriálny charakter vytvára neopakovateľnú atmosféru, a prvýkrát aj historické priestory Dvorany Evanjelického kolégia v Prešove.

Priaznivci operety sa môžu tešiť na nesmrteľné melódie Franza Lehára, Emmericha Kálmána a ďalších, ktoré ponúkne „Opereta pre Prešov“. Sakrálne diela a dojímavé Pergolesiho Stabat Mater sú „Hudba pre dušu“. „Jazz Pops Up“ zasa predstaví svetové hity v jazzových a vo swingových aranžmánoch. „Španielsky večer“ a jeho vášnivé zarzuely, tango a hispánske piesne divákov na chvíľu prenesú do temperamentného Španielska. Záver festivalu sa ponesie vo sviatočnom tóne. „Vianočná nálada“ v podaní orchestra Musica Iuvenalis a hostí bude príjemnou oázou pokoja v uponáhľaných predvianočných dňoch.

