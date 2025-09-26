< sekcia Regióny
Festival Folklór bez hraníc predstaví ľudové tradície
Autor TASR
Nové Zámky 26. septembra (TASR) - Kultúrne podujatia i ukážky ľudových tradícií ponúkne 31. ročník Novozámockého festivalu detských súborov s medzinárodnou účasťou Folklór bez hraníc. Vystúpenia folklórnych súborov zo Slovenska a Maďarska sa začali v piatok a potrvajú do soboty 27. septembra.
Ako informovali organizátori, úvodným podujatím festivalu bolo slávnostné otvorenie výstavy venovanej histórii spolupráce Nových Zámkov s maďarským mestom Fonyód, ktoré sa konalo vo štvrtok (25. 9.) v kultúrnom dome a bolo spojené s podpisom memoranda o obnovení spolupráce oboch miest. „Piatok už patrí vystúpeniam detských folklórnych súborov v rámci programov Zachovajme folklórne tradície a Rozdávajú radosť doma a v zahraničí. Súčasťou piatkového programu je aj diskusné fórum s názvom Zachovanie tradícií v regióne v kontexte EÚ na amfiteátri a podujatie Tanečný dom na Hlavnom námestí,“ uviedla novozámocká radnica.
V sobotu (27. 9.) dopoludnia prejde ulicami mesta Oberačkový sprievod, ktorý sa vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža zúčastní na posvätení úrody. „Účastníkom a verejnosti sa prihovoria primátori partnerských miest Nové Zámky a Fonyód. Na Hlavnom námestí sa bude opäť konať Tanečný dom a na amfiteátri Galaprogram s vystúpeniami folklórnych súborov. Na sobotné popoludnie je pripravené podujatie Novozámocký speváčik a následne program s názvom Hosť do domu, Boh do domu,“ doplnili organizátori.
