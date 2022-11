Festival francúzskych filmov v Trenčíne ponúkne divákom 14 filmov

Trenčín 18. novembra (TASR) – Štrnásť filmov ponúkne šesťdňový (18. – 23. 11.) Festival francúzskych filmov v trenčianskom Artkine Metro. Informoval o tom Branislav Hollý z občianskeho združenia LampArt.



Festival francúzskych filmov je jediný festival na Slovensku, ktorý sa dramaturgiou zameriava výhradne na francúzske filmy. Hlavnými organizátormi sú partnerské mestá Trenčín a Cran-Gevrier v spolupráci s občianskym združením LampArt.



"Snažili sme sa zostaviť pestrú kolekciu filmov, ktorá reprezentuje súčasnú francúzsku kinematografiu a reflektuje na aktuálne problémy francúzskej spoločnosti," uviedol Hollý.



Takmer polovica z filmov bola podľa neho ocenená na renomovaných filmových festivaloch a film Stratené ilúzie získal spolu sedem Cézarov. Aktuálnej téme sa venuje aj jediný starší film zaradený do tohtoročného programu. Film Nenávisť získal v roku 1995 na festivale v Cannes cenu za najlepšiu réžiu.



"Do programu sme pre odľahčenie zaradili aj tri francúzske komédie, najmenším divákom sú určené dva poučné animované filmy Cez hranicu a Nezlomná, obidva so slovenským dabingom," uzavrel Hollý.