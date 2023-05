Festival Fúzie v Prievidzi ponúkne workshopy i prehliadku big bandov

Prievidza 9. mája (TASR) - Súčasťou tohtoročného programu Fúzií - festivalu nielen o jazze v Prievidzi bude celoslovenská prehliadka big bandov či tradičné workshopy. Jubilejný 15. ročník podujatia sa uskutoční 19. mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Cieľom festivalu je zorganizovať celoslovenskú prehliadku amatérskych súborov big band charakteru, hudobné workshopy zamerané na interpretáciu džezu a koncert lektorov," pripomenula Krajčiová.



Tím organizátorov podľa nej prichádza tento rok so zredukovaným dramaturgickým zámerom, keďže nedostal dotáciu od Fondu na podporu umenia. "Napriek tomu sa návštevníci môžu tešiť na tradičné vokálne i inštrumentálne workshopy, ktoré festival odštartujú už o 9.00 h v priestoroch ZUŠ. Nasledovať bude celoslovenská prehliadka big bandov o 16.00 h na Námestí slobody pri Café Merlo," priblížila Krajčiová. Program podľa nej ukončí o 19.00 h koncert, kde sa predstaví Martin Uherek Jazz Quartet so svojím hosťom Luciou Bakaiovou.



"Fúzie možno pokladať za umelecky a obsahovo vydarený projekt. Sprostredkúva vynikajúce umelecké výkony, príťažlivé vzdelávacie aktivity, umelecké a personálne prepojenia - fúzie, ktoré majú potenciál stať sa inšpiráciou pre všetkých zúčastnených," zhodnotil saxofonista a publicista Martin Uherek.



Tohtoročný festival pripravila Základná umelecká škola (ZUŠ) Ladislava Stančeka v Prievidzi v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ a Kultúrnym a spoločenským strediskom. Podujatie sa uskutoční s podporou mesta Prievidza v spoluorganizácii s tradičnými partnermi.