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Festival Gorazdov Močenok prinesie divadlo aj duchovný program
Program ponúka divadelné predstavenia s biblickou i súčasnou kresťanskou tematikou, tvorivé divadelné dielne, duchovné podujatia aj výstavu diel výtvarníčky a reštaurátorky Beáty Krasňanskej
Autor TASR
Močenok 26. júla (TASR) - Obec Močenok hostí od nedele do 1. augusta 34. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Otvorila ho slávnostná svätá omša vo farskom Kostole sv. Klimenta v Močenku. Do programu sa zapojí 12 ochotníckych divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. Konferencia biskupov Slovenska o tom informovala na svojom webe.
Program ponúka divadelné predstavenia s biblickou i súčasnou kresťanskou tematikou, tvorivé divadelné dielne, duchovné podujatia aj výstavu diel výtvarníčky a reštaurátorky Beáty Krasňanskej. Súčasťou budú počas celého týždňa i každodenné sväté omše.
Uskutoční sa aj duchovná púť po Európskom náučnom chodníku - Cyrilometodskej ceste z Močenka do Nitry. Podujatie vyvrcholí svätou omšou v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Organizátormi sú občianske združenie KREDIV, obec Močenok a Rímskokatolícka farnosť Močenok.
Program ponúka divadelné predstavenia s biblickou i súčasnou kresťanskou tematikou, tvorivé divadelné dielne, duchovné podujatia aj výstavu diel výtvarníčky a reštaurátorky Beáty Krasňanskej. Súčasťou budú počas celého týždňa i každodenné sväté omše.
Uskutoční sa aj duchovná púť po Európskom náučnom chodníku - Cyrilometodskej ceste z Močenka do Nitry. Podujatie vyvrcholí svätou omšou v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Organizátormi sú občianske združenie KREDIV, obec Močenok a Rímskokatolícka farnosť Močenok.