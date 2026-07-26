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Festival Gorazdov Močenok prinesie divadlo aj duchovný program

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Na archívnej snímke slávnostná sv. omša, na ktorej sa otvoril celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Foto: TASR - Daniel Veselský

Program ponúka divadelné predstavenia s biblickou i súčasnou kresťanskou tematikou, tvorivé divadelné dielne, duchovné podujatia aj výstavu diel výtvarníčky a reštaurátorky Beáty Krasňanskej

Autor TASR
Močenok 26. júla (TASR) - Obec Močenok hostí od nedele do 1. augusta 34. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Otvorila ho slávnostná svätá omša vo farskom Kostole sv. Klimenta v Močenku. Do programu sa zapojí 12 ochotníckych divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. Konferencia biskupov Slovenska o tom informovala na svojom webe.

Program ponúka divadelné predstavenia s biblickou i súčasnou kresťanskou tematikou, tvorivé divadelné dielne, duchovné podujatia aj výstavu diel výtvarníčky a reštaurátorky Beáty Krasňanskej. Súčasťou budú počas celého týždňa i každodenné sväté omše.

Uskutoční sa aj duchovná púť po Európskom náučnom chodníku - Cyrilometodskej ceste z Močenka do Nitry. Podujatie vyvrcholí svätou omšou v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Organizátormi sú občianske združenie KREDIV, obec Močenok a Rímskokatolícka farnosť Močenok.
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