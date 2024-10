Festival horských filmov prináša besedy s hosťami a dve výstavy

Poprad 9. októbra (TASR) - Pod Tatrami sa v stredu začína 32. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF), do nedele 13. októbra budú snímky premietať v 16 blokoch. Okrem mestského úradu a kina Tatran v Poprade môžu snímky vidieť aj diváci v kine Mier v Spišskej Novej Vsi a v kine Iskra v Kežmarku. Riaditeľka festivalu Mária Hámor informovala, že okrem hlavného programu sú pripravené aj špeciálne premietania pre školy, tradičné besedy s hosťami a dve sprievodné výstavy.



"Jeden z najvýznamnejších festivalov svojho druhu na svete opäť privíta filmárov, dobrodruhov a milovníkov hôr z celého sveta," uviedla Hámor. Najväčšie zastúpenie medzi súťažnými snímkami bude mať slovenská kinematografia. Do súťaže sa prihlásilo 252 filmov, z ktorých napokon vybrali na festival 44 filmov a deväť z nich je od domácich režisérov. Medzi tradičnými krajinami ako Česká republika, Poľsko či Španielsko sa objavila aj snímka z Ekvádora. O víťazoch festivalovej súťaže rozhodne medzinárodná porota v zložení Milka Raulin z Poľska, Martin Dvořáček z Českej republiky a Martin Kaňuch zo Slovenského filmového ústavu.



"Súťažné filmy pokrývajú široké spektrum žánrov, od dokumentov cez horolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, horský beh, paraglajding, portréty športovcov až po život ľudí v horskom prostredí. Porota rozhodne o držiteľoch Grand Prix, Cene poroty a ďalších piatich ocenení, udelí aj čestné ocenenie," upozornila Hámor.



Súčasťou programu budú tradične aj besedy s osobnosťami z horolezeckého sveta. Prvá sa uskutoční vo štvrtok (10. 10.) s Martinom Krasňanským, ktorý je jedným z najlepších slovenských lezcov. O deň neskôr do Popradu zavíta Zoltán Demján. "Jedna z najvýznamnejších osobností slovenského horolezectva sa spolu s ďalšími hosťami podelí o svoje skúsenosti a spomienky na najvýznamnejšie horolezecké výkony, ako aj osobné reflexie na roky strávené v horách," doplnila Hámor. Tretia beseda bude v sobotu (12. 10.) s Danielou a Robertom Jasperovcami pod názvom Eiger - náš život. V priestoroch Mestského úradu v Poprade môžu návštevníci vidieť aj sprievodné výstavy - Čaro návratov od Ladislava Janigu a Expedícia Himaláje '84 - Sagarmatha od Vladimíra Launera.



Všetky informácie o programe a predaji vstupeniek nájdu záujemcovia na stránke www.mfhf.sk.