Festival Hory a mesto pripravil pre školy náučný chodník

Bratislava 12. apríla (TASR) - Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto pokračuje v piatok aj program pre školy vo forme Festivalového náučného chodníka. Súčasťou 24. ročníka podujatia sú špeciálne filmové projekcie určené pre žiakov základných a stredných škôl.



"Ako trieda si môžu žiaci vyskúšať svoje vedomosti, individuálne zručnosti, prípadne sa zabaviť pri pohybových aktivitách," približujú organizátori Festivalový náučný chodník, ktorý je otvorený od 10:00 do 13:00 h. Účasť je bezplatná pre všetky školy.



Festival so sériami filmov a prednášok venovaný témam vysokých hôr, vody, bicyklov, behu, jaskyniarstva, snehu, spájajúci horolezectvo a outdoorové aktivity s kultúrnymi podujatiami a filmovými projekciami potrvá do 13. apríla. Koná sa v jednom z nákupných centier v Bratislave. V programe má takmer päťdesiatku filmov zo 17 krajín, ktoré vybrala odborná porota z krajín V4.



V závere ponúkne festival horských filmov a dobrodružstva program s hlavnou hostkou, profesionálnou lyžiarkou a skialpinistkou Hadley Hammer. Hory a mesto uzavrie ceremoniál vyhlásenia víťazov 22. ročníka fotosúťaže a tiež premietanie výberu z víťazných filmov medzinárodnej festivalovej súťaže. Počas celého festivalu sa koná aj foto výstava slovenského himalájistu Zola Demjána a poľského horolezca Aleka Lwowa.