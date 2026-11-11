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Festival Hory a mesto prinesie na Myjavu filmy aj sprievodný program
Program sa začne 19. novembra o 18.00 h.
Autor TASR
Myjava 11. novembra (TASR) - Festival Hory a mesto, ktorý 19. a 20. novembra zavíta na Myjavu do Kultúrneho domu Samka Dudíka, ponúkne návštevníkom filmy a príbehy zo sveta horských športov a dobrodružstva. Súčasťou festivalu budú sprievodné aktivity určené širokej verejnosti. Prednášať bude aj jeden z najúspešnejších slovenských horolezcov Zoltán Demján. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Program sa začne 19. novembra o 18.00 h. Návštevníci uvidia filmy Kolobeh, Lezkyňa, Do perejí, 45 dní polárnej noci a Stopa. Súčasťou večera bude aj prednáška horolezca Demjána.
Známy je predovšetkým tým, že ako prvý Slovák zdolal v roku 1984 spolu s Jozefom Psotkom Mount Everest. Vystúpil na tri osemtisícovky - okrem najvyššej hory sveta Mount Everest aj na Lhoce Šar a Dhaulágirí. Je jedným z najúspešnejších slovenských horolezcov.
Festival bude pokračovať 20. novembra o 18.00 h ďalším filmovým pásmom. Na programe budú snímky Magori na bajku, Hore je lepšie, Chumik Kangri a 1000 miles adventure.
Súčasťou budú aj sprievodné aktivity, 20. novembra od 16.00 do 17.30 h si záujemcovia budú môcť pod vedením inštruktorov vyskúšať lezenie na lezeckej stene v telocvični Gymnázia Myjava na Jablonskej ulici. Aktivitu pripravuje Horolezecký klub Redpoint Myjava.
Dopoludnie 21. novembra bude patriť turistike. Klub slovenských turistov Myjava pozýva na Jesenný výstup na Bradlo. Zraz účastníkov je o 8.30 h na autobusovej stanici v Brezovej pod Bradlom. Trasa povedie cez Bradlo, Jandovu dolinu a Polianku až na Myjavu.
Program bude pokračovať o 17.00 h v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka, kde sa uskutoční 24. pokračovanie cestovateľských prezentácií Svet a my.
Program sa začne 19. novembra o 18.00 h. Návštevníci uvidia filmy Kolobeh, Lezkyňa, Do perejí, 45 dní polárnej noci a Stopa. Súčasťou večera bude aj prednáška horolezca Demjána.
Známy je predovšetkým tým, že ako prvý Slovák zdolal v roku 1984 spolu s Jozefom Psotkom Mount Everest. Vystúpil na tri osemtisícovky - okrem najvyššej hory sveta Mount Everest aj na Lhoce Šar a Dhaulágirí. Je jedným z najúspešnejších slovenských horolezcov.
Festival bude pokračovať 20. novembra o 18.00 h ďalším filmovým pásmom. Na programe budú snímky Magori na bajku, Hore je lepšie, Chumik Kangri a 1000 miles adventure.
Súčasťou budú aj sprievodné aktivity, 20. novembra od 16.00 do 17.30 h si záujemcovia budú môcť pod vedením inštruktorov vyskúšať lezenie na lezeckej stene v telocvični Gymnázia Myjava na Jablonskej ulici. Aktivitu pripravuje Horolezecký klub Redpoint Myjava.
Dopoludnie 21. novembra bude patriť turistike. Klub slovenských turistov Myjava pozýva na Jesenný výstup na Bradlo. Zraz účastníkov je o 8.30 h na autobusovej stanici v Brezovej pod Bradlom. Trasa povedie cez Bradlo, Jandovu dolinu a Polianku až na Myjavu.
Program bude pokračovať o 17.00 h v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka, kde sa uskutoční 24. pokračovanie cestovateľských prezentácií Svet a my.