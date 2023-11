Festival HoryZonty opäť ponúkne najnovšie outdoorové filmy

Trenčín 9. novembra (TASR) - Najnovšie outdoorové filmy, prezentácie, besedy i výstavy opäť ponúkne festival dobrodružných filmov HoryZonty. Už 18. ročník podujatia bude hostiť Posádkový klub v Trenčíne od štvrtka večera do soboty (11. 9.), ponúkne i paletu sprievodných podujatí vrátane nosičskej súťaže či aktivít v parku. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Zuzana Ivaničková.



"Trenčiansky festival dobrodružných filmov má svoje stabilné miesto v kalendári kultúrno-spoločenských i športových podujatí mesta a regiónu. Je vyhľadávaný publikom všetkých vekových kategórií, pretože nie je špecificky zameraný na úzku oblasť aktivít," spomenula Ivaničková.



Do hlavného festivalového programu organizátori zaradili filmy zo 14 krajín. "Celkovo ide o 27 snímok s tematikou cestovania a rôznorodých outdoorových športov od horolezectva cez lyžovanie, skialpinizmus, bicyklovanie, beh, kajakovanie, jaskyniarstvo, paraglajding, slacklining až po skejtovanie. Dve tretiny tvoria filmy zo zahraničia, osem z nich bude uvedených v slovenskej premiére," priblížila Ivaničková. Filmové diela sú podľa nej rôznej dĺžky od krátkej trojminútovej časozbernej snímky Jozefa Dovičina Slovensko až po 63-minútový dokument Pavla Barabáša Veľký kaňon.



"Každý filmový blok oživia prezentácie hostí, chýbať nebudú ani besedy s režisérmi a protagonistami filmov. Rovnako pestré sú aj miesta našej planéty, kam nás hostia zavedú. Prejdeme 16 krajinami Severnej a Južnej Ameriky, siedmimi africkými krajinami, pozrieme sa do Pyrenejí aj na oblasť Mont Blancu," načrtla.



Návštevníci festivalu si môžu pozrieť aj viacero výstav - autorskú výstavu Gustáva Stibrányiho Pan American Highway či výstavu fotografií Žena a hory stvárňujúcu ultrabežkyňu Soňu Kopčokovú. Nebudú chýbať najlepšie zábery fotosúťaže na tému Dobrodružstvo. "Festival opäť ponúkne návštevníkom aj možnosť zažiť zaujímavé aktivity v centre mesta. Pre všetky vekové kategórie sú určené bežecké preteky, nosičská súťaž na Farských schodoch či psie záprahy. Novinkou budú aj ďalšie netradičné aktivity určené najmä pre deti," doplnila Ivaničková.



Hlavný program festivalu sa začne vo štvrtok večerným filmovým blokom o 19.00 h. V piatok (10. 11.) a v sobotu sú na programe okrem večerných blokov aj popoludňajšie filmové bloky so začiatkom o 14.30 h. Víťazi filmových ocenení budú vyhlásení v sobotu večer počas záverečného slávnostného ceremoniálu.



HoryZonty sa uskutočnia v spolupráci s mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Audiovizuálnym fondom, Ministerstvom kultúry SR a ďalšími partnermi.