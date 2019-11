Festival HoryZonty ponúka 52 filmov autorov zo 14 krajín sveta

Trenčín 7. novembra (TASR) – Viac ako pol stovky dobrodružných filmov ponúkne v Trenčíne trojdňový (7. – 9. 11.) Festival dobrodružných filmov HoryZonty. V poradí 14. ročník festivalu ponúkne v kine Hviezda a v klube Lúč okrem filmových projekcií aj sprievodný program.



Ako informovala PR manažérka festivalu Zuzana Dutková, organizátori do programu zaradili 52 filmov zo 14 krajín sveta. Slovenských filmov diváci uvidia 15, medzi nimi aj súťažné snímky neprofesionálnych autorov.



„V programe budú aj filmové diela ocenené na nedávnom Medzinárodnom festivale horských filmov Neprestávam lietať či film 8000+, ktorý v Poprade získal cenu za najlepší extrémny film. Za zobrazenie spojenia rodinného puta so športovým výkonom a dobrovoľníctvom sa čestného uznania na festivale pod Tatrami dočkal bežecký dokument Viliama Bendíka Značkár Stefanik Trail 140,“ uviedla Dutková.



Okrem filmov, ktoré už bolo možné vidieť aj na iných festivaloch outdoorových filmov, sa organizátori každoročne snažia predstaviť aj slovenské premiéry viacerých zahraničných titulov. „Znamená to pre nás veľa práce s prekladom a titulkovaním, ale výsledok stojí za to. Tento rok v premiére na Slovensku predstavíme 11 zahraničných titulov, medzi nimi americké filmy Krajina medveďov grizly, Na sever od súmraku, Frantík, Hip hop nadivoko či francúzsky hudobný projekt z dielne Baraka Flims Anba – v hlbinách Haiti. Diváci sa môžu tešiť aj na premiéry dvoch austrálskych snímok,“ doplnila manažérka.



Ako dodala, hneď v prvý festivalový večer ponúknu divákom celovečerný oscarový dokument Free Solo, ktorého hlavný hrdina Alex Honnold už roky udivuje svet odvážnym balansovaním na hrane života a smrti. Špičkový americký športovec totiž zdoláva zložité a strmé steny sám a bez akéhokoľvek istenia.



Organizátori plánujú aj sedem prezentácií a besied s hosťami, medzi ktorými nebude chýbať legendárny vysokohorský nosič Viktor Beránek, najúspešnejšia česká himalájistka Klára Kolouchová a extrémny biker Jan Kopka. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bude aj premietanie Retro v Metro, podujatia sekcií Trvalo udržateľné dobrodružstvo a Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých, súťaže a sprievodné podujatia v meste.