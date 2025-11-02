< sekcia Regióny
Festival HoryZonty ponúkne v Trenčíne 25 filmov

Autor TASR
Trenčín 2. novembra (TASR) - Jubilejný 20. ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty ponúkne počas troch hlavných festivalových dní 25 outdoorových a horských filmov z deviatich krajín sveta, 13 z nich bude uvedených v slovenskej premiére. Festival sa bude konať od 6. do 8. novembra v Posádkovom klube v Trenčíne. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Zuzana Ivaničková.
Otváracím filmom sa stane dokument Rasťa Hatiara s názvom Róbert Gálfy - horský život. „Príbeh horolezca, horského vodcu a skialpinistu, jedného z najvýraznejších predstaviteľov zlatej éry československého alpinizmu, prinesie nielen obzretie sa za výnimočnými výkonmi z čias, keď naši pretekári udávali tón svetovému skialpinizmu, ale aj hlbokú a úprimnú osobnú reflexiu o vzťahu k športu, horám aj k vlastnému životu,“ priblížila Ivaničková.
Premiéru a uvedenie svojím tvorcom čaká na festivale film Adama Lisého, ktorý zachytáva 100-míľové dobrodružstvo Evy Marekovej a Branislava Fila v Strážovských vrchoch. Osobne na pódiu uvedie svoju filmovú novinku aj Pavol Barabáš. Zo slovenských snímok prihlásených do súťažnej prehliadky sa do festivalového programu dostal aj film horského cyklistu Jaroslava Tešlára, ekologický dokument Jozefa Kmeťa o ochrane vtáctva v povodí Dunaja a krátka snímka o Islande Vlastimila Škadru.
Významnú časť programu tvoria i zahraničné dokumenty s inšpiratívnymi ľudskými príbehmi a športovými výkonmi. „Festivalová projekcia bude súčasne súťažnou prehliadkou, v ktorej sa bude rozhodovať o víťazoch viacerých kategórií - Grand Prix za najlepší festivalový film, ceny za najlepší slovenský film, outdoorový film, ekologický film s nízkou uhlíkovou stopou a krátky film,“ podotkla PR manažérka festivalu.
Počas festivalu budú pripravené aj diskusie s hosťami, medzi ktorými bude lyžiarka, lezkyňa, skialpinistka a prvá slovenská horská vodkyňa Denisa Šulcová, česká extrémna bikerka Markéta Peggy Marvanová, triatlonistka Nikola Čorbová či paraglidista Juraj Koreň. „Nebudú chýbať výstavy fotografií a výtvarných diel, tvorivé workshopy, športové súťaže a akcie pre širokú verejnosť v centre mesta, dokonca ani výmena a opravovňa športového oblečenia,“ doplnila Ivaničková.
