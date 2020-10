Festival HoryZonty sa napriek mimoriadnej situácii uskutoční

Trenčín 8. októbra (TASR) – Trenčiansky festival dobrodružných filmov HoryZonty sa napriek mimoriadnym protipandemickým opatreniam v novembri (5. – 7. 11.) uskutoční. Nebude v priestoroch Posádkového klubu, sčasti sa presunie do on-line priestoru a sčasti do menších kinosál.



Ako informovala riaditeľka festivalu Mária Dutková, festival sa nevyhne zmenám. „Nastala situácia, s ktorou sme síce rátali, ale verili sme v optimistickejší scenár. No sú to práve prekážky, ktoré nás posúvajú ďalej, a tak sme sa po dlhých úvahách a za pomoci ľudí, ochotných podeliť sa o svoj názor a skúsenosti, rozhodli festival posunúť aj do on-line priestoru. Je to pre nás cesta do neznáma, veľká výzva – technická aj organizačná,“ uviedla riaditeľka festivalu.



Diváci nebudú o festival ukrátení ani v čase sprísnených opatrení a najnovšie slovenské a zahraničné outdoorové filmy si budú môcť pozrieť prostredníctvom on-line projekcií priamo zo svojho domova. Časť záujemcov o klasickú podobu podujatia si môže projekcie pozrieť v klube Lúč a kine Metro.



Zmenami musela prejsť aj dramaturgia festivalu. „Napríklad s pôvodne plánovaným hosťom Róbertom Gálfym sme sa dohodli, že jeho prezentáciu presunieme na budúci rok. Bolo by veľkou škodou, keby sa na nej mohlo zúčastniť tak málo divákov,“ vysvetľuje Dutková. O hostí však organizátori návštevníkov celkom neochudobnia, predstavia ich v rámci besied k premietnutým filmom.



Zmeny čakajú aj sprievodné podujatia. Do internetového priestoru sa presunie aj prezentácia fotografií prihlásených do fotosúťaže. Zo sprievodných podujatí organizovaných v centre mesta sa tento rok neuskutoční obľúbený Beh o pohár HoryZontov. Súťaž vo vynáške nosičskej krošne Nosičov sen, ako aj podujatie Tour de HoryZonty v Zátoke pokoja sa pravdepodobne uskutočnia, a to v podobe, ktorá bude rešpektovať aktuálne platné opatrenia.