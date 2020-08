Festival Hradby Samoty nahradia Mikrohradby '20

Moravany nad Váhom 5. augusta (TASR) – Náhradou za 10. ročník festivalu Hradby Samoty v kaštieli v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch budú Mikro Hradby Moravany '20. Počas dvoch dní oživí jeho priestory experimentálna i elektronická hudba, výtvarné diela, svetelno-zvukové inštalácie i prednášky. Informovala o tom za organizátorov Katarína Nedecká.



Medzinárodný festival experimentálneho audiovizuálneho umenia každoročne mení svoje pôsobisko, koná sa spravidla v areáli málo udržiavaných historických pamiatok na Slovensku i v Čechách. Po vlaňajšej skúsenosti sa rozhodli jeho organizátori do Moravian vrátiť aj v tomto roku, hoci noví vlastníci kaštieľa už intenzívne začali pracovať na jeho oprave.



"Aj keď sa pre Mikro Hradby znížil počet dní trvania na dva z obvyklých troch, dve hudobné pódiá zostávajú a myslíme si, že program je nemenej zaujímavý. Opatrenia voči šíreniu nového koonavírusu nám umožnili dať väčší priestor česko-slovenskej hudobnej scéne, spolu sa uskutoční takmer tridsať hudobných vystúpení," uviedla Nedecká.



Headlinerom bude dánsky projekt Of The Wand and The Moon umelca Kima Larsena, ktorý je poprednou osobnosťou v rámci žánru atmosférického experimentálneho neofolku. Z Poľska príde duo Siksa, zo zástupcov českej scény Karel Braun and the Black Magic - projekt Martina Karvaya. Na programe je aj projekt hudobníka Willhelma Grässlicha Blind Ruler Curse Land a ďalší. V zastúpení slovenskej scény je okrem iných bratislavský hudobník a producent White, audiovizuálny projekt Fontanela Strom Noir či Kragrowargkomn.



Návštevníci festivalu si budú môcť počas denného sprievodného programu prezrieť rozsiahlu výstavu vizuálneho umenia Artrooms Moravany 2, ktorá je k dispozícii verejnosti počas víkendov v priebehu celého leta a predstavuje práce troch desiatok umelcov v exteriéri aj interiéri. K dispozícii bude aj stanové mestečko priamo v kaštieľnom parku.



Festival sa v predchádzajúcich rokoch konal na hrade Cimburk u Koryčan, na Holíčskom zámku, na hrade Veveří, v kaštieli v Jelšave a na zámku v Rosiciach. Doposiaľ hostil viac než 240 hudobných účinkujúcich a 90 vizuálnych umelcov, básnikov a performerov.