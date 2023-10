Festival Hudba sveta prináša do Žiliny svetovú i slovenskú world music

Žilina 13. októbra (TASR) - Dievčenská kapela Devany z Terchovej otvorila vo štvrtok (12. 10.) v žilinskom mestskom divadle festival Hudba sveta. Podľa jeho riaditeľa Martina Nogu je snahou priniesť do Žiliny zaujímavú svetovú aj slovenskú world music.



Doplnil, že počas dvoch dní sa na festivale predstaví sedem kapiel. "Publikum sme začali oboznamovať s world music pred deviatimi rokmi. Snažíme sa ju propagovať ako veľmi kvalitný hudobný žáner. Každý rok má festival inú tému, tento rok sú to speváci," priblížil.



Festivalový program ponúkol aj vystúpenie katalánskeho dua Mágali Sare & Manel Fortia so skladbami založenými na iberoamerickom folklóre. Ďalším účinkujúcim bolo slovenské hudobné zoskupenie Sole, ktoré čerpá inšpiráciu z tradičných piesní rôznych krajín.



Druhý festivalový deň sa začne v piatok podľa Nogu tradičným perkusívnym workshopom. Ďalším workshopom bude sprevádzať Folklórny súbor Rozsutec, ktorý širokým repertoárom pokrýva takmer celé územie Slovenska. Ondro a kamaráti je odvážny projekt, zameraný na experimentálne spracovanie ľudovej hudby. Upravujú najmä piesne zo stredného Slovenska a severného Srbska, uviedol.



Záver festivalového programu bude patriť hosťom z južného Slovenska. "Pri počúvaní kapely Varkocs sa návštevníci ocitnú na poriadnej dedinskej veselici v mýtmi opradenej Veľkej Morave. Svoj štýl popisujú ako 'chuligánsky folklór' - energiou nabitý zvuk ľudových nástrojov v kombinácii s rytmikou pobádajúcou k tancu," dodal Noga.