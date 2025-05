Festival hudby a tanca opäť roztancuje ľudí pri známej fontáne

Bratislava 23. mája (TASR) - Tanec pri fontáne sa aj tento rok vráti na bratislavské Námestie slobody. Festival hudby a tanca nadväzuje so svojím programom na predchádzajúce ročníky. „Otvorenie tohtoročnej sezóny sa uskutoční v stredu 28. mája a pravidelné stretnutia tancujúcej verejnosti sa budú konať až do konca septembra,“ informujú organizátori. Novinkou sú tanečné hodiny pre páry zdarma.



Pravidelne v stredy sa fontána Družba stane miestom stretnutí nadšencov párových tancov ako salsa, bachata a kizomba. Podujatie predstavuje laickej a tanečnej verejnosti rozličné tanečné štýly a prináša vystúpenia a spoločné skupinové tancovanie pod vedením domácich aj zahraničných lektorov. Hlavným zámerom podujatia je však voľná tanečná zábava pod holým nebom, ktorá sa začína vždy o 18.15 a potrvá do 22.00 h.



„Tento rok sme sa rozhodli zaradiť pred voľnú tančiareň aj bezplatnú lekciu párového tanca. V máji a júni to bude bachata, v ďalších mesiacoch sa bude učiť aj salsa,“ hovorí Juliana Murcínová, organizátorka podujatia. Lekciu párového tanca budú podľa nej viesť skúsení taneční lektori. „Zámerom je pozvať medzi nás tých, ktorí doposiaľ nemali príležitosť naučiť sa tieto tance a tak, vďaka získaným základom, sa budú môcť s väčšou odvahou pripojiť ku skúsenejším tanečníkom a zabaviť sa s nimi počas letných dní až do večera,“ vysvetľuje Murcínová.



Podujatie zostáva naďalej bezplatné, organizátorka však založila verejnú zbierku na podporu tanečného festivalu, prostredníctvom ktorej je možné prispieť k jeho udržaniu. „Podujatie spája ľudí rozličných generácií, kultúr a spoločenského postavenia. Tanec naozaj búra predsudky a integruje spoločnosť, prináša radosť a tlmí negatívne emócie. Ale ani ten najkrajší zámer a projekt neprežije bez financií a podpory,“ poznamenáva organizátorka.



Ďalšie informácie o Tanci pri fontáne môžu záujemcovia sledovať na sociálnych sieťach podujatia.