< sekcia Regióny
Festival Hviezdna Prievidza prinesie do parku Skotňa vesmír
Hlavným lákadlom podujatia budú veľkorozmerné modely Slnka, Zeme a Mesiaca v parku Skotňa, odborné výklady pracovníkov slovenských hvezdární, ako i pozorovanie oblohy profesionálnymi ďalekohľadmi
Autor TASR
Prievidza 18. augusta (TASR) - Veľkorozmerné modely Slnka i Zeme, pozorovanie oblohy, prednášky, diskusiu i ďalšie tvorivé aktivity ponúkne podujatie Hviezdna Prievidza, ktoré pripravilo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi. Park Skotňa na Dlhej ulici sa na vesmírny priestor premení 11. septembra. TASR o tom informovala riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková.
„Hviezdna Prievidza premení obyčajný park na magické miesto, kde sa v jednom momente stretnú Slnko, Zem a Mesiac s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. Veríme, že toto výnimočné spojenie v návštevníkoch prebudí túžbu po vedomostiach a poznaní vesmíru. Na ich otázky budú pripravení odpovedať poprední slovenskí odborníci a odborníčky v oblasti astronómie,“ priblížilo RKC.
Hlavným lákadlom podujatia podľa neho budú veľkorozmerné modely Slnka, Zeme a Mesiaca v parku Skotňa, odborné výklady pracovníkov slovenských hvezdární, ako i pozorovanie oblohy profesionálnymi ďalekohľadmi. „Deti si budú môcť vyrobiť lietadielka, rakety, súhvezdia či vesmírne záložky, zapojiť sa do dielničiek, kreatívnych činností alebo si nechať pomaľovať tvár vesmírnymi motívmi,“ ozrejmilo.
Podujatie priblíži vesmír malým aj veľkým návštevníkom prostredníctvom interaktívnych stanovíšť, inšpiratívnych prednášok aj premietania rozprávky 3-2-1 Štart pre najmenších v sále RKC. Kúsok vesmíru nájdu návštevníci aj v galérii Regionart v podobe Lego Space.
„V sále a galérii RKC sa dopoludnia uskutočnia vzdelávacie bloky pre školy. Popoludní a večer sú pripravené prednášky pre verejnosť o budúcnosti vesmírneho výskumu, vesmírnych projektoch aj diskusia s Bellom. Večer vyvrcholí rozsvietením modelov vesmírnych telies, tombolou a večerným pozorovaním hviezd. Atmosféru dotvoria Chlapci z vesmíru, ktorí pripravili autorskú hudobnú vesmírnu zmes špeciálne pre toto podujatie,“ dodalo RKC.
„Hviezdna Prievidza premení obyčajný park na magické miesto, kde sa v jednom momente stretnú Slnko, Zem a Mesiac s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. Veríme, že toto výnimočné spojenie v návštevníkoch prebudí túžbu po vedomostiach a poznaní vesmíru. Na ich otázky budú pripravení odpovedať poprední slovenskí odborníci a odborníčky v oblasti astronómie,“ priblížilo RKC.
Hlavným lákadlom podujatia podľa neho budú veľkorozmerné modely Slnka, Zeme a Mesiaca v parku Skotňa, odborné výklady pracovníkov slovenských hvezdární, ako i pozorovanie oblohy profesionálnymi ďalekohľadmi. „Deti si budú môcť vyrobiť lietadielka, rakety, súhvezdia či vesmírne záložky, zapojiť sa do dielničiek, kreatívnych činností alebo si nechať pomaľovať tvár vesmírnymi motívmi,“ ozrejmilo.
Podujatie priblíži vesmír malým aj veľkým návštevníkom prostredníctvom interaktívnych stanovíšť, inšpiratívnych prednášok aj premietania rozprávky 3-2-1 Štart pre najmenších v sále RKC. Kúsok vesmíru nájdu návštevníci aj v galérii Regionart v podobe Lego Space.
„V sále a galérii RKC sa dopoludnia uskutočnia vzdelávacie bloky pre školy. Popoludní a večer sú pripravené prednášky pre verejnosť o budúcnosti vesmírneho výskumu, vesmírnych projektoch aj diskusia s Bellom. Večer vyvrcholí rozsvietením modelov vesmírnych telies, tombolou a večerným pozorovaním hviezd. Atmosféru dotvoria Chlapci z vesmíru, ktorí pripravili autorskú hudobnú vesmírnu zmes špeciálne pre toto podujatie,“ dodalo RKC.