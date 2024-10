Festival JAMA ponúkne podujatia v Banskej Štiavnici a okolí

Banská Štiavnica/Banská Belá 11. októbra (TASR) - Koncerty, performancie, prednášky, diskusie, vizuálne inštalácie, workshopy a rôzne sprievodné podujatia prinesie festival JAMA - 78. ročník Milana Adamčiaka, ktorý sa od piatka do soboty (12. 10.) uskutoční v Banskej Štiavnici a okolí.



Festival je podľa organizátorov zo združenia ooo spomienkou na konceptuálneho umelca, muzikológa, autora vizuálnej poézie, hudobníka a skladateľa Milana Adamčiaka (1946 - 2017), ktorý posledné roky svojho života prežil v ústraní v obciach Banská Belá a Podhorie v okrese Banská Štiavnica.



Prvý ročník JAMA sa konal v októbri 2019. Podujatie spája tvorcov a účastníkov z rôznych prostredí a pozýva na aktívnu účasť návštevníkov, miestnych a študentstva.



"Medzi najpozoruhodnejšie programy tohto ročníka patrí vystúpenie americkej hudobníčky Catherine Lamb, ktorá patrí medzi najžiadanejšie skladateľky súčasnej vážnej hudby," avizujú organizátori. Ďalším z vrcholov podujatia bude podľa nich vystúpenie slovenského komorného orchestra EnsembleSpectrum, ktorý uvedie svoj nový program Flow of the Static Sound.



Na tieto a ďalšie akcie pozýva JAMA na netypické miesta v Banskej Štiavnici a okolí: od historickej budovy bývalej banskoštiavnickej akadémie v botanickej záhrade, cez evanjelický kostol až po lúky, stodoly a krčmu v Banskej Belej a okolí. Kompletný program podujatia nájde verejnosť na internetovej stránke jama.ooo.