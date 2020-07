Festival Jánošíkove dni sa začal udeľovaním Ceny obce Terchová

Terchová 29. júla (TASR) – Udeľovaním Ceny obce Terchová pri príležitosti 440. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa v stredu začal 58. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni.



"Ocenenia obec udelila Eve Staňovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť a príspevok k rozvoju všestranného kultúrneho a spoločenského života. Filipovi Komačkovi za príspevok k rozvoju všestranného športového, kultúrneho, spoločenského života a pri príležitosti životného jubilea 75 rokov. In memoriam ocenili Stanislava Hanuliaka za mimoriadny celoživotný prínos k všestrannému rozvoju Jánošíkovho kraja," informoval TASR zástupca terchovského starostu Marián Zajac.



Na Jánošíkových dňoch, ktoré sa konajú do 2. augusta, vystúpia iba súbory, skupiny a sólisti z Terchovej a okolia. Podľa šéfdramaturga festivalu Petra Cabadaja organizátori program v dôsledku pandémie nového koronavírusu výrazne zredukovali a do predaja vyčlenili celkovo 400 lístkov.



Upozornil, že nebudú programy v amfiteátri, zrušený je konský vozový sprievod, festivalový stan, jarmok ľudových remesiel, všetky stánky s občerstvením a suvenírmi i atrakcie pre deti. "Uskutočnia sa len programy v interiérových priestoroch - Terchovskej galérii umenia, Kultúrnom dome, Relaxačno-informačnom centre v Terchovej a Makovického dome v Žiline. Jediným exteriérovým programom bude v piatok (31. 7.) prezentácia projektu 'hrajúcich' autobusových zastávok na piatich miestach obce súčasne," uviedol Cabadaj.



"Mnohí ľudia sa istotne spýtajú, či má zmysel a význam robiť festival v takomto krajne obmedzenom režime. Pre organizátorov Jánošíkových dní však ide o principiálnu otázku. Za nijakých okolností nechceli pripustiť zrušenie podujatia v roku 440. výročia prvej písomnej zmienky o Terchovej. Eventuálne zrušenie ročníka by bola tiež neodpustiteľná 'morálna facka' predchodcom, ktorí v minulosti konanie festivalu obetavo a nezištne zachraňovali. Aj za krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prudké lejaky, povodeň) a iných negatívnych faktorov," zdôraznil Cabadaj.



Drvivá väčšina milovníkov folklóru sa bude podľa neho musieť uspokojiť s priamymi televíznymi a rozhlasovými prenosmi, respektíve záznamami. "Priestor v tohtoročnom programe dostanú len súbory, skupiny a sólisti z Terchovej a okolia. Na rozdiel od Východnej, Detvy, Myjavy či iných lokalít, ktoré zrušili festivaly, disponuje Terchová obrovským tvorivým folklórnym potenciálom. Organizátori chcú naň hrdo poukázať a i takto v rámci obmedzených možností naplniť kľúčové slovo Jánošíkových dní 2020 Otcovizeň, bezprostredne súvisiace s jubileom vzniku obce Terchová," uzavrel šéfdramaturg Jánošíkových dní.



Hlavným organizátorom podujatia je obec Terchová, spoluorganizátorom Žilinský samosprávny kraj – Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Akciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.