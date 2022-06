Festival Jánske ohne nad Šíravou ponúka výstup na hrad i školu tanca

Vinné 25. júna (TASR) - Pálenie jánskej vatry, výstup na Viniansky hrad, ohňová šou, ako aj škola tanca sú súčasťou programu festivalu Jánske ohne nad Šíravou, ktorý sa koná v sobotu v obci Vinné v Michalovskom okrese.



Podujatie predstavuje tradície, kultúru, ale aj historické udalosti, ktoré boli pre oblasť dolného Zemplína príznačné. Otvorenie festivalu je spojené so spoločným výstupom na Viniansky hrad, kde sa návštevníci môžu tešiť na atrakcie a zábavu. Zabezpečujú ich členovia komunity, ktorí na hrade tradičným spôsobom a v tradičných odevoch pracujú.



"Na hrade sa taktiež predstavia novinky, ktoré tu za posledné dva roky vznikli, ako napríklad nový vstupný most, dom kapitána, galéria, oddychová zóna či bezpečná vyhliadka. Celý festival sa navyše koná na brehoch Vinianskeho jazera, kde si môžu vyskúšať turistickú novinku - terapeutický zážitok - lesný kúpeľ," povedala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Jurková Vargová.



Na festivalovom pódiu sa predstavia folklórne súbory, komik a humorista Vilo Kalman – ňe Paly?, kapela Flegment aj súťažiaci v prehliadke Kontakt, čo je súťaž neprofesionálnych hudobných kapiel a sólistov Košického samosprávneho kraja.



"Pri západe slnka bude koncertovať headliner Peter Cmorík s kapelou. Po ňom príde na rad ohňová show Tarwen tanečníc a samotné zapálenie svätojánskej vatry," doplnil starosta obce a zároveň organizátor Marián Makeľ.



Súčasťou podujatia je tiež ulička remesiel, v ktorej remeselníci opracovávajú kožu, plstia na sucho aj na mokro, vyrábajú biče a venujú sa drevorezbárstvu. Návštevníci môžu tiež ochutnať med od včelára, pochutnať si na domácich jedlách, svätojánskom čaji, či vinianskom víne.



Deti i dospelí sa môžu v tvorivých dielňach zoznámiť s rôznymi remeslami, vyrobiť si darček, zašportovať si. Pre deti je pripravený kútik Zuzulienka, a tiež súťaže, skákacie hrady, športové súťaže, ako aj malá farma so živými zvieratami.