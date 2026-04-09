< sekcia Regióny
Festival jarnej záhrady Gardeniáda 2026 potrvá do konca týždňa
Návštevníci na podujatí nájdu inšpirácie pre svoje záhrady, balkón či terasu.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. apríla (TASR) - Na Námestí slobody v Banskej Bystrici vo štvrtok odštartoval druhý ročník Festivalu jarnej záhrady Gardeniáda 2026, ktorý potrvá do nedele (12. 4.). Po vlaňajšom premiérovom ročníku, ktorý prilákal asi 12.000 návštevníkov a 145 vystavovateľov, organizátori veria, že sviatok záhrad, kvetov, medu a záhradných inšpirácií priláka v tomto roku ešte viac ľudí.
Návštevníci na podujatí nájdu inšpirácie pre svoje záhrady, balkón či terasu. Vystavovatelia a regionálni výrobcovia ponúkajú kvety, široký výber rastlín, záhradnú techniku, včelárske produkty či rôzne služby. Odborníci na workshopoch a prednáškach záujemcom poradia s výsadbou, so starostlivosťou o zeleň či s úpravou záhrad, dvorov alebo mestských balkónov. Súčasťou sú i praktické ukážky.
Súčasťou Gardeniády je aj jubilejný 40. ročník medzinárodnej a 23. ročník národnej výstavy bonsajov. „To je udalosť, ktorú si žiadny milovník týchto živých umeleckých diel nesmie nechať ujsť,“ konštatoval riaditeľ festivalu Hubert Štoksa s tým, že Gardeniáda nie je len obyčajná výstava, ale oslava jari v meste pod Urpínom.
