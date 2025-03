Festival jarnej záhrady Gardeniáda oživuje tradíciu veľkých výstav

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - V prvom aprílovom týždni bude Banská Bystrica žiť oslavou záhradkárstva, na ktorej sa stretnú odborníci, amatérski pestovatelia, záujemcovia o kvety, stromy, zeleninu či okrasné rastliny. Festival jarnej záhrady Gardeniáda sa uskutoční od 3. do 6. apríla na Námestí slobody a v parku pod Pamätníkom SNP. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



„Rozhodli sme sa pokračovať v tradícii veľkých výstav, ktorými bola kedysi Banská Bystrica známa. Prinášame nový projekt, festival Gardeniáda. Určená je pre rodiny s deťmi, záhradkárov hľadajúcich inšpiráciu, pre včelárov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o aktuálnych trendoch, pre domácich 'kutilov', ktorých zaujímajú nové nástroje a rady profesionálov,“ priblížil organizátor Hubert Štoksa.



Návštevníci sa počas štvordňovej oslavy záhradkárstva stretnú aj s odborníkom v pestovaní a starostlivosti o izbové rastliny, renomovaný florista im predvedie ukážky najnovších trendov vo floristike a rôzne druhy techniky. Vďaka skúseným včelárom sa záujemcovia dozvedia, čo je to úľová terapia a akú liečivú silu majú včely. Na podujatí si budú môcť kúpiť sadenice, kvety, priesady alebo výrobky pre záhradníctvo, dom, hobby a včelárstvo.



„K pestovaniu a prírode ako takej majú Slováci stále blízko. Sme vidiecka krajina a ľudia sa v posledných rokoch v čoraz väčšej miere vracajú ku koreňom. Oceňujem, že v srdci Slovenska obnovujú tradíciu záhradníckeho, záhradkárskeho a pestovateľského festivalu, ktorý okrem produktov ponúkne cenné rady,” konštatoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), ktorý prevzal záštitu nad podujatím.



Svoju činnosť na festivale odprezentujú i Záhradnícke a rekreačné služby mesta a zamestnanci oddelenia cestovného ruchu magistrátu a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko poskytnú informácie o zaujímavostiach a atrakciách mesta pod Urpínom a celého regiónu.



„Teší ma, že sa takéto podujatie do nášho mesta vracia. Verím, že poskytne priestor na propagáciu domácich výrobcov, priestor na odbornú diskusiu a prezentáciu zámerov v oblasti životného prostredia. Dúfam, že Gardeniáda si nájde svojich fanúšikov a stabilné miesto v kalendári našich podujatí,“ dodal primátor Ján Nosko.