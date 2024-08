Festival JazzFest ponúkne koncert Djabe & Steve Hackett

Trenčianske Teplice 10. augusta (TASR) - Amfiteáter v Trenčianskych Tepliciach bude v sobotu večer dejiskom koncertu skupiny Djabe a Stevea Hacketta, ktorý bol dvorným gitaristom Genesis. Koncert sa tam uskutoční v rámci festivalu džezovej hudby JazzFest, ktorý do kúpeľného mesta priniesol sériu podujatí so zameraním na džezovú scénu. Informovala o tom Barbora Zajačková z mestského úradu.



JazzFest organizuje Inštitút pokročilých štúdií. "Ide nám o organizáciu pravidelných podujatí so zameraním sa na džezovú scénu s dôrazom na kreativitu, inovácie v žánrovej interdisciplinarite a fúzie hudobných štandardov s džezom," uviedol zakladateľ a dramaturg festivalu Branislav Anwarzai.



Festival JazzFest vznikol v roku 2018 v Trenčíne zo spontánneho záujmu o džez a do Trenčína priniesol viac ako 72 hudobných zoskupení medzinárodného významu. Intenzívne spolupracuje aj s kultúrnymi inštitúciami v USA, Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku.