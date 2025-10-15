< sekcia Regióny
Festival Jeden svet sa začne odovzdaním Ceny Eleny Lackovej
Dokumentárne filmy, ale aj angažovaný sprievodný program a ocenenia, ktoré „rozprúdia spoločenský dialóg“, prinesie festival Jeden svet.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Dokumentárne filmy, ale aj angažovaný sprievodný program a ocenenia, ktoré „rozprúdia spoločenský dialóg“, prinesie festival Jeden svet. V utorok 21. októbra sa začne odovzdaním Ceny Eleny Lackovej, určenej umeleckému projektu, ktorý priniesol pozitívnu zmenu v spoločnosti. Súčasťou festivalu bude súťaž dokumentárnych filmov v rôznych sekciách.
„Našou ambíciou je ukázať, že dokument môže byť aktívnym účastníkom spoločenského dialógu. Nejde len o sledovanie filmov, ale o skúmanie hodnôt, o otázky, ktoré sa nás všetkých týkajú, a o priestor, kde sa stretávajú rôzne generácie a perspektívy,“ hovorí riaditeľka festivalu Eva Križková. „Všetky filmy, ale aj sprievodné podujatia, ktoré prinášame, majú spoločnú silu: dokážu vyvolať emócie, podnietiť kritické myslenie a aktivizovať ľudí,“ dodala.
Festival po druhý raz ocení v rámci slávnostného otvorenia osobnosti a projekty, ktoré významne prispievajú k spoločenskej zmene. Tohtoročné nominácie na Cenu Eleny Lackovej sú podľa organizátorov výrazným príkladom toho, ako sa umenie stáva aktívnym nástrojom občianskej angažovanosti.
Nominovanými sú Juraj Korec a Michaela Hučko Pašteková s performanciou Pozor, padá kultúra!, voľnou adaptáciou pohybovej inštalácie Ne-príbeh, počas ktorej v priebehu 24 hodín pred Ministerstvom kultúry SR tanečníci padli a vstávali na koberec posiaty slovenskými znakmi. Do nominácií sa dostali aj Lucia Nogová a Mária Brdárska. Nominované sú interpretka pôvodnej ľudovej piesne Nebojím sa pána aj autorka jej novej verzie Počujte, vážená Martina, ktorá zaznela počas verejných protestov na Slovensku. Nomináciu získal aj Denis Bango alias Fvck_Kvlt so svojím albumom Mŕtva revolúcia, v ktorom vyzýva k hľadaniu alternatív ku konzumnej spoločnosti.
O laureátovi rozhodne odborná porota, ktorú tvoria filmový režisér, producent a výtvarník Andrej Kolenčík, výtvarný umelec Oto Hudec, divadelná a tanečná kritička Katarína K. Cvečková, Roman Samotný z Iniciatívy Inakosť a umelkyňa Emília Rigová.
Jeden svet má aj novú súťažnú sekciu Európsky glitch, ktorá sa zameriava na experimentálnu a inovatívnu dokumentárnu tvorbu z celej Európy. Porotu tvoria Ivana Laučíková, Tomáš Poštulka a Lidija Zelovic. Nová sekcia podľa organizátorov prináša výber prvých a druhých dlhometrážnych filmov od mladých talentovaných európskych režisérov, ktorí sa odvažujú prekračovať zaužívané hranice, kriticky reflektovať súčasnosť a zároveň ponúkať vízie spolunažívania.
Tradičnou súťažnou sekciou je Slovensko a Česko za ľudské práva, súťaž slovenských a českých dlhometrážnych dokumentov reflektujúcich aktuálne témy rezonujúce v našom regióne.
V poradí 26. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa uskutoční 21. až 26. októbra v bratislavskom Kine Lumiére. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození.
