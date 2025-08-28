< sekcia Regióny
Festival Kinobus zavíta na Kopanice, premietne filmy v starých kinách
Podujatie potrvá od štvrtka do nedele (31. 8.).
Autor TASR
Čachtice 28. augusta (TASR) - Festival Kinobus zavíta tento rok na Kopanice a opäť ponúkne premietanie filmov v starých kinách a sprievodný program. Podujatie potrvá od štvrtka do nedele (31. 8.) a návštevníkov, ktorí budú hľadať odpoveď na otázku, ako nás krajina formuje a ako ju my na oplátku kultivujeme, prevedie Čachticami, Podolím, Starou Turou, Hrubou Stranou, Novou Bošácou a Moravským Lieskovým. TASR o tom za festival informovala Barbora Németh.
„Kopanice sú krásna, no zároveň veľmi kultúrna, obhospodarovaná, neustále človekom formovaná krajina. Je asi najviac posiata značkami ľudskej prítomnosti a monumentmi všetkých druhov - hradmi, pomníkmi, kostolmi a kostolíkmi, krížmi, posedmi. Človek si ju musel označkovať, aby nezablúdil. Do určitej miery sú takými monumentmi aj kiná,“ povedal riaditeľ festivalu Martin Krištof.
Premietanie v starých kinách je podľa neho aj akousi zámienkou na spoznávanie regiónu. „Ony totiž skrývajú tie príbehy, ktoré tvoria krajinu, ktorá tvorí človeka. Návštevníci festivalu sa tak na filmových pásoch budú môcť vrátiť do starých čias, ale zároveň aj zažiť súčasné kino,” priblížil.
Tému Krajina preskúmajú účastníci festivalu z rôznych uhlov, prostredníctvom poviedkového filmu Martina Šulíka Krajinka či výpravou do divokého sveta mestskej flóry a fauny v prírodopisnom dokumente Planéta Praha. „K návšteve Čachtíc patrí aj Viktor Kubal a jeho Krvavá pani, chýbať nebude ani hororové premietanie filmu Valérie a týždeň divov. Divákov spomedzi obyvateľov navštívených obcí by mohli pritiahnuť kultové snímky minulosti i súčasnosti - z pôvodných filmových pásov budú tentoraz premietnuté kultové filmy King Kong a Priepasť, lahôdkou bude premietanie obidvoch častí monumentálnej Duny režiséra Denisa Villeneuva,“ doplnila Németh.
Súčasťou festivalu budú podľa nej tiež exkurzie, komentované a performatívne prechádzky miestami a krajinou, zber hrozna, prednášky a workshopy s umelcami, ktorí v navštívených obciach a dedinkách pôsobia alebo sa vo svojej tvorbe venujú téme krajiny, ako je Kristína Mičová, Jonáš Gruska či Monika Haasová.
