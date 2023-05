Festival klasickej hudby zavíta do viacerých regiónov

Bratislava 30. mája (TASR) – Medzinárodný festival klasickej hudby Pro musica nostra zavíta do žilinského, trnavského i prešovského regiónu s domácimi umelcami a hosťami z Francúzska, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Škótska. Program putovného podujatia, ktorého ambíciou je šíriť klasickú hudbu v architektonicko-historických pamiatkach a oživiť sakrálne alebo svetské priestory zvukom, predstavili organizátori na utorkovej tlačovej konferencii.



"Po piatich rokoch nám pribúdajú noví partneri, to bol aj zámer festivalu, aby Hudobné centrum iniciovalo a posilňovalo zdravý lokálpatriotizmus a oživenie pamiatok v spojení s hodnotnou hudbou, dobrými interpretačnými výkonmi, aby ľudia nezabudli na kultúrne dedičstvo, ktoré v minulosti bolo živé v kostoloch, kaplnkách, kúriách i zámkoch," uviedol Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra. Klasickú hudbu bude počuť aj v priemyselných pamiatkach. "Máme priestory, kde sa pozeráme do histórie 500 – 600 rokov spätne, zaznieva v nich lokálna hudba liturgická, v barokových kaštieľoch, kúriách, zámkoch sa snažíme predstavovať hudbu barokovú a v novších, predovšetkým industriálnych pamiatkach uvádzame hudbu 20. storočia, spresnil.



Festival v Žilinskom kraji (10. – 18. 6.) otvorí vokálny súbor Corvina Consort z Maďarska v kostole v Kysuckom Novom Meste, kde zaznejú diela majstrov polyfónnej hudby 16. storočia. V Kostole sv. Ladislava v Rajci vystúpi poľsko-škótsky komorný súbor Celtic Triangle s ozvenami dávnovekej keltskej tradície i osobitého zvuku gájd. Záverečný koncert Pro musica nostra Thursoviensi si vypočujú návštevníci na nádvorí kaštieľa v Orlovom v podaní Komorní filharmonie Pardubice so sólovým partom kontrabasistu Romana Patkoló.



Druhý ročník Pro musica nostra Tyrnaviensi (12. – 18. 6.) prinesie do Piešťan, Smoleníc, Voderád, Lančára, Cífera-Pácu, Hlohovca a Trnavy sedem programov. Na otváracom koncerte v priestoroch Elektrárne Piešťany si publikum vypočuje program v podaní dua mladých Francúzov – trubkárky Lucienne Renaudin Vary a akordeonistu Féliciena Bruta. "Koncert je nielen na špičkovej interpretačnej úrovni, podujatie je zaujímavé tým, že prináša radosť a zábavu pre publikum," povedala pre TASR manažérka festivalov Slávka Ferencová k umelcom, ktorí budú účinkovať na všetkých troch jarných festivaloch Pro musica nostra.



Platí to aj pre 5. ročník Pro musica nostra Sarossiensi 2023 (15. – 22. 6.), ktorý sa uskutoční na rôznych miestach Prešovského kraja. Barokovo-klasicistický kaštieľ v Petrovanoch bude dejiskom koncertu pražského súboru Collegium Marianum, ktorý sa venuje uvádzaniu často neznámej hudby 17. a 18. storočia, najmä českých a v strednej Európe pôsobiacich autorov. V prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša bude záverečný koncert v podaní Bratislavského chlapčenského zboru.