Festival Koliesko sa začne etnodielňou, príde aj Sklársky expres

Kokava nad Rimavicou 2. augusta (TASR) – Už po 31. raz sa od štvrtka (4. 8.) do nedele (7. 8.) uskutoční v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár festival Koliesko. Podujatie sa začne vo štvrtok stretnutím mladých folkloristov v rekreačnom zariadení nad obcou. Témou bude tento rok Ľudová hudba vo vyučovacom procese v rôznych formách vzdelávania. Pre TASR to uviedla riaditeľka tamojšieho miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová.



Etnodielne nielen pre študentov etnografie pokračujú aj v piatok (5. 8.). Hudobné festivalové dianie sa začína popoludní otvoreným pódiom pri kokavskej fontáne, kde sa predstavia detské aj dospelé folklórne súbory a jednotlivci z regiónu. Večer bude v sále kultúrneho domu otvorená folklórna scéna s programom mladých folkloristov z Bardejova.



"Slávnostné otvorenie festivalu bude tak ako každý rok v neskorých večerných hodinách na kokavskom námestí a na strechách a balkónoch tamojších domov. V programe Ozveny nad Kokavou sa predstavia trombitáši, fujaristi a tiež ľudové hudby. Deň ukončí vystúpenie ľudovej hudby Michal Noga Band," priblížila program.



V sobotu (6. 8.) sa otvorí remeselná ulička s ukážkami výroby ľudových remeselníkov a držiteľov regionálnych značiek. Na námestí bude opäť populárna škola tanca a otvorené pódium pre všetkých, ktorí sa so svojim umením chcú predstaviť verejnosti. Hlavný program sa večer presunie na kokavský amfiteáter, kde sa predstavia detské folklórne súbory zo stredného Slovenska a neskôr fujaristi a heligonkári a tiež bývalí a súčasní členovia folklórneho súboru Kokavan. Neskorý večer bude v amfiteátri patriť folklórnemu súboru Podpoľanec z Detvy.



Nedeľa sa ponesie v liturgickom duchu. Dopoludnia sa v tamojšom rímskokatolíckom kostole uskutoční koncert Anny Servickej a v evanjelickom kostole hudobno-spevácky program Radujte sa ó kresťané.



K zaujímavých sprievodným podujatiam by podľa Harasimovej malo patriť uvedenie publikácie Povesti z Kokavy nad Rimavicou, výstava kyjatických hračiek Ladislava Hedvigiho, vernisáž výstavy obrazov Veroniky Malatincovej a výrobkov Andrey Šulekovej a výstava Príbeh skla II. "Táto výstava je dokonca jedným z cieľov Sklárskeho expresu, vlaku, ktorý vyrazí v sobotu ráno zo Zvolena a cez Lučenec zavíta na naše podujatie," pripomenula riaditeľka kultúrneho strediska.



Na festivale nebudú chýbať ani kokavské kulinárske a remeselné dvory, ktorých bude tentoraz osem, jeden dokonca v niekoľko kilometrov vzdialenej včelnici v Lešnici.