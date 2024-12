Festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou v roku 2025 nebude

Kokava nad Rimavicou 13. decembra (TASR) - Folklórny festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese v roku 2025 nebude. K rozhodnutiu dospela obec ako hlavný organizátor tohto letného podujatia. TASR o tom informovala vedúca miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová.



Dodala, že akcia bude opäť počas letných školských prázdnin v roku 2026. Vymedzili si tak priestor, v ktorom sa zamerajú na riešenie problémov, s ktorými sa pri organizovaní stretávajú. "Budeme sa snažiť o návrat študentov, keďže máme aj podtitul festival mladých folkloristov," objasnila. Podľa nej budú pracovať na skvalitnení programovej štruktúry a technického zabezpečenia.



Ako ďalej uviedla, zároveň by chceli osloviť viac sponzorov, ktorí prostredníctvom Kolieska podporia tradičnú kultúru. "Veríme, že do budúcna prinesieme divákom aj účinkujúcim klasický, ale aj inovatívny prístup k ľudovej kultúre," podotkla. Doplnila, že Koliesko má byť vylepšeným festivalom, ktorý svojou jedinečnosťou priláka do Kokavy nad Rimavicou mnoho návštevníkov.



Súčasťou 33. ročníka augustového Kolieska boli tento rok folklórne súbory, skupiny i ľudové hudby. Boli to tradične aj sprievodné programy. Cieľom bolo prezentovať rôznorodosť lokálnej kultúry obce priblížením historického, etnologického vymedzenia a kultúrnych prejavov v jednotlivých lokalitách obce. V tomto ročníku sa zamerali na Vyšný koniec, ktorý priblížili fotografiami, spomienkami a piesňami. Súčasťou programu bola škola spevu kokavských pesničiek.