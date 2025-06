Festival Koliesko v lete nebude, pripravujú však Deň fujary

Kokava nad Rimavicou 21. júna (TASR) - Folklórny festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese v tomto roku nebude. V obvyklom letnom termíne festivalu však plánujú tento rok Deň fujary. TASR o tom informovala vedúca miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová.



Ako dodala, konať sa bude pri príležitosti 20. výročia zápisu fujary do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V programe s názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám pane sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska. „Účinkovať budú folklórne súbory, námestie zaplnia remeselníci. Prípravy sú v plnom prúde,“ objasnila s tým, že podujatie sa uskutoční 2. augusta.



Ďalej uviedla, že k rozhodnutiu neorganizovať Koliesko v roku 2025 dospela obec ako hlavný organizátor tohto letného podujatia. Akcia bude opäť počas letných školských prázdnin v roku 2026. Vymedzili si tak priestor, v ktorom sa zamerajú na riešenie problémov, s ktorými sa pri organizovaní stretávajú. „Budeme sa snažiť o návrat študentov, keďže máme aj podtitul festival mladých folkloristov,“ zdôraznila. Podľa nej budú pracovať na skvalitnení programovej štruktúry a technického zabezpečenia.



Spomenula, že zároveň by chceli osloviť viac sponzorov, ktorí prostredníctvom Kolieska podporia tradičnú kultúru. „Veríme, že do budúcna prinesieme divákom aj účinkujúcim klasický, ale aj inovatívny prístup k ľudovej kultúre,“ podotkla. Doplnila, že Koliesko má byť vylepšeným festivalom, ktorý svojou jedinečnosťou priláka do Kokavy nad Rimavicou mnoho návštevníkov.