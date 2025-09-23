Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Festival Konvergencie predstaví tvorbu Bohuslava Martinů

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Turanovič

Program ponúkne päť koncertov v podaní popredných domácich i zahraničných umelcov.

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - V Bratislave sa v dňoch 14. až 21. októbra uskutoční medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie. Tento rok bude venovaný tvorbe českého skladateľa Bohuslava Martinů (1890 - 1959), jednej z najvýznamnejších osobností hudby 20. storočia. TASR informovala PR manažérka Mária Hejtmánková.

Program ponúkne päť koncertov v podaní popredných domácich i zahraničných umelcov. Do Bratislavy sa vráti renomovaný fínsky klavirista Olli Mustonen a Zemlinsky Quartet (CZ). Súčasťou festivalu budú aj výstava, prednáška, filmová projekcia, bábková opera pre deti, čítanie o hudbe s Robertom Rothom, ako aj semináre a majstrovské kurzy.

Konvergencie budú aj tentoraz miestom stretnutí s umením vynikajúcich slovenských interpretov. Vystúpia flautistka Ivica Gabrišová, vo Švajčiarsku pôsobiaci huslista Igor Karško, klarinetisti Ronald Šebesta a Branislav Dugovič či violista Martin Ruman. Pre deti Konvergencie pripravili slovenskú premiéru bábkovej opery Boža v říši Loutek od Markéty Brothánkovej, ktorú uvedie súbor Ensemble Opera Diversa. Autorkou libreta opery je Kateřina Křivánková.

Festival sa opäť bude konať na viacerých miestach s neformálnou a príjemnou atmosférou, sú nimi kníhkupectvo Artforum, Design factory v Jarovciach, kino Lumiére, Moyzesova sieň či Kostol Cirkvi bratskej.
.

