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Festival krajín a tradícií ponúkne v Prešove folklór z piatich krajín
Festival ponúkne v centra mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny.
Autor TASR
Prešov 12. júla (TASR) - Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií, ktorý ponúkne tri dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Festival ponúkne v centra mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory (FS) aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín.
„Počas troch festivalových dní sa predstaví viac ako 15 slovenských folklórnych kolektívov. Chýbať nebudú FS Šarišan, DFS Šarišanček, FS Sabinovčan, FS Lipovec, FS Dúbrava, FS Kapušančan, FS Jožka Príhodu, FS Hermanovčan, FS Drienka, folklórne spevácke skupiny, ľudové hudby ani výnimoční ľudoví inštrumentalisti,“ uviedla Šitárová.
Festival otvorí vo štvrtok (6. 8.) slávnostný galaprogram, v ktorom sa predstavia slovenské aj zahraničné súbory. Piatkový a sobotný (7. - 8. 8.) program ponúkne pestrú mozaiku vystúpení, tradičných hier, školy tanca, folklórneho sprievodu centrom mesta či blokov „Šariš víta svet“ a „Tradície na pódiu“. Súčasťou festivalu bude zóna Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš s názvom „Poznaj a zaži Šariš“, ktorá návštevníkom predstaví tradičné remeslá, lokálne produkty, regionálnu kultúru aj autentické zážitky spojené so Šarišom. Chýbať nebudú ani Trhy s úsmevom a Šarišská mačanka, ktorá ponúkne ochutnávku tradičnej regionálnej špeciality. Festival vyvrcholí večernými koncertmi skupín Iconito a Malalata, ktoré prinesú moderné spracovanie folklórnych motívov a energickú atmosféru pod holým nebom.
Festival krajín a tradícií podľa Šitárovej vzniká s ambíciou priniesť do Prešova nové medzinárodné podujatie, ktoré podporí kultúrnu výmenu, vzájomné porozumenie a záujem o tradície. Zároveň chce prispieť k rozvoju Prešova ako atraktívnej turistickej destinácie a ukázať, že folklór dokáže spájať ľudí bez ohľadu na vek, jazyk či krajinu pôvodu.
Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a OOCR Región Šariš s cieľom podporiť medzikultúrny dialóg, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a prezentovať folklór ako živú a aktuálnu súčasť kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Festival zároveň vytvára priestor na stretnutie domácich a zahraničných účinkujúcich, výmenu skúseností, spoznávanie tradícií a posilňovanie vzájomného porozumenia medzi národmi.
Festival ponúkne v centra mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory (FS) aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín.
„Počas troch festivalových dní sa predstaví viac ako 15 slovenských folklórnych kolektívov. Chýbať nebudú FS Šarišan, DFS Šarišanček, FS Sabinovčan, FS Lipovec, FS Dúbrava, FS Kapušančan, FS Jožka Príhodu, FS Hermanovčan, FS Drienka, folklórne spevácke skupiny, ľudové hudby ani výnimoční ľudoví inštrumentalisti,“ uviedla Šitárová.
Festival otvorí vo štvrtok (6. 8.) slávnostný galaprogram, v ktorom sa predstavia slovenské aj zahraničné súbory. Piatkový a sobotný (7. - 8. 8.) program ponúkne pestrú mozaiku vystúpení, tradičných hier, školy tanca, folklórneho sprievodu centrom mesta či blokov „Šariš víta svet“ a „Tradície na pódiu“. Súčasťou festivalu bude zóna Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš s názvom „Poznaj a zaži Šariš“, ktorá návštevníkom predstaví tradičné remeslá, lokálne produkty, regionálnu kultúru aj autentické zážitky spojené so Šarišom. Chýbať nebudú ani Trhy s úsmevom a Šarišská mačanka, ktorá ponúkne ochutnávku tradičnej regionálnej špeciality. Festival vyvrcholí večernými koncertmi skupín Iconito a Malalata, ktoré prinesú moderné spracovanie folklórnych motívov a energickú atmosféru pod holým nebom.
Festival krajín a tradícií podľa Šitárovej vzniká s ambíciou priniesť do Prešova nové medzinárodné podujatie, ktoré podporí kultúrnu výmenu, vzájomné porozumenie a záujem o tradície. Zároveň chce prispieť k rozvoju Prešova ako atraktívnej turistickej destinácie a ukázať, že folklór dokáže spájať ľudí bez ohľadu na vek, jazyk či krajinu pôvodu.
Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a OOCR Región Šariš s cieľom podporiť medzikultúrny dialóg, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a prezentovať folklór ako živú a aktuálnu súčasť kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Festival zároveň vytvára priestor na stretnutie domácich a zahraničných účinkujúcich, výmenu skúseností, spoznávanie tradícií a posilňovanie vzájomného porozumenia medzi národmi.