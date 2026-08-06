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Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z piatich krajín
Počas troch festivalových dní sa návštevníci môžu podľa jeho slov tešiť na pestrý program slovenských aj zahraničných folklórnych kolektívov, ukážky ľudových tradícií, remesiel a regionálnych chutí.
Autor TASR
Prešov 6. augusta (TASR) - Historické centrum Prešova od štvrtka ožije hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začína prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho Festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych krajín. TASR o tom informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu v Prešove František Karlík.
Počas troch festivalových dní sa návštevníci môžu podľa jeho slov tešiť na pestrý program slovenských aj zahraničných folklórnych kolektívov, ukážky ľudových tradícií, remesiel a regionálnych chutí.
„Na festivale sa predstavia súbory zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Program ponúkne slávnostný galaprogram, folklórny sprievod centrom mesta, školu tanca, tradičné hry, bloky „Šariš víta svet“ a „Tradície na pódiu“, ako aj zónu „Poznaj a zaži Šariš“, ktorá návštevníkom priblíži remeslá, lokálne produkty a autentické zážitky spojené s regiónom,“ uviedol Karlík s tým, že festival vyvrcholí večernými koncertmi skupín Iconito a Malalata.
Počas troch festivalových dní sa návštevníci môžu podľa jeho slov tešiť na pestrý program slovenských aj zahraničných folklórnych kolektívov, ukážky ľudových tradícií, remesiel a regionálnych chutí.
„Na festivale sa predstavia súbory zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Program ponúkne slávnostný galaprogram, folklórny sprievod centrom mesta, školu tanca, tradičné hry, bloky „Šariš víta svet“ a „Tradície na pódiu“, ako aj zónu „Poznaj a zaži Šariš“, ktorá návštevníkom priblíži remeslá, lokálne produkty a autentické zážitky spojené s regiónom,“ uviedol Karlík s tým, že festival vyvrcholí večernými koncertmi skupín Iconito a Malalata.