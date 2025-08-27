< sekcia Regióny
Festival Kremnické gagy otvára 45. ročník
Počas štyroch dní ponúkne festival viac než 100 predstavení zo Slovenska a ďalších 19 krajín sveta.
Autor TASR
Kremnica 27. augusta (TASR) – Úvodným ceremoniálom sa vo štvrtok (28. 8.) popoludní v Kremnici začína Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy. Témou 45. ročníka sú Svetové gagy. Počas štyroch dní ponúkne festival viac než 100 predstavení zo Slovenska a ďalších 19 krajín sveta.
Najlepšie diela či výkony ocení festivalová porota Akadémia humoru, ktorá udelí ceny Zlatý gunár v žánrových kategóriách, cenu Grand Prix, cenu Stana Radiča za objav roka a Trafenú hus. Nominovaní sú všetci jednotlivci a zoskupenia predstavujúci svoje diela či výkony vo festivalovom programe daného ročníka. Členmi akadémie sú filmový a televízny režisér Peter Bebjak, herečka a scenáristka Oľga Belešová, stand up komik Tomáš Hudák, sociologička a pedagogička Iveta Radičová a spisovateľ aj publicista Martin Kasarda.
Otvárací ceremonial festivalu je plánovaný vo štvrtok o 14.00 h v areáli Mestského hradu, Baníckej bašte na Zámockom námestí. Program samotný zahŕňa profesionálne aj neprofesionálne divadlá, fyzické divadlo, činohru, pantomímu, klauniádu, karikatúru či ostrú satiru. V Uličke slávnych nosov odhalia reliéf Dana Heribana.
Na festivale sa zúčastní okrem domáceho Slovenska 19 krajín, sú nimi Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.
