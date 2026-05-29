Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Regióny

Festival Krojované bábiky predstaví folklórne súbory z troch krajín

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Otvárací program festivalu s názvom Vitajte priatelia sa uskutoční v piatok popoludní vo Veľkej Lomnici. Večer sú pripravené v Kežmarku tvorivé dielne pre účinkujúcich.

Autor TASR
Poprad 29. mája (TASR) - V mestách a obciach pod Tatrami sa v piatok začína 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky. Program potrvá do pondelka (1. 6.) a konať sa bude v Poprade, Kežmarku, Veľkej Lomnici, Svite a Mlynici. Predstavia sa na ňom súbory zo Slovenska, Poľska a Litvy. Východoslovenské folklórne združenie, ktoré podujatie organizuje, o tom informuje na sociálnej sieti.

Otvárací program festivalu s názvom Vitajte priatelia sa uskutoční v piatok popoludní vo Veľkej Lomnici. Večer sú pripravené v Kežmarku tvorivé dielne pre účinkujúcich.

Ulice Kežmarku a Popradu ožijú počas festivalu krojovanými sprievodmi. V sobotu (30. 5.) sa uskutoční slávnostný sprievod od mestského úradu po hrad Kežmarok v čase od 13.30 h. Od 14.00 h sa na Kežmarskom hrade uskutoční galaprogram festivalu s aktom výmeny bábik. Tie sú symbolom festivalu i jednotlivých súborov a slovenské kolektívy si ich vymieňajú so zahraničnými na znak priateľstva.

V Poprade sa hlavný program uskutoční v nedeľu (31. 5.) od 11.00 h, začínať sa bude sprievodom z ulice Poprad Juh 3 a skončí sa pri Aréne Poprad, kde sa o 12.00 h začnú vystúpenia účastníkov festivalu.

Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.
.

Neprehliadnite

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol