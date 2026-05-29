< sekcia Regióny
Festival Krojované bábiky predstaví folklórne súbory z troch krajín
Otvárací program festivalu s názvom Vitajte priatelia sa uskutoční v piatok popoludní vo Veľkej Lomnici. Večer sú pripravené v Kežmarku tvorivé dielne pre účinkujúcich.
Autor TASR
Poprad 29. mája (TASR) - V mestách a obciach pod Tatrami sa v piatok začína 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky. Program potrvá do pondelka (1. 6.) a konať sa bude v Poprade, Kežmarku, Veľkej Lomnici, Svite a Mlynici. Predstavia sa na ňom súbory zo Slovenska, Poľska a Litvy. Východoslovenské folklórne združenie, ktoré podujatie organizuje, o tom informuje na sociálnej sieti.
Otvárací program festivalu s názvom Vitajte priatelia sa uskutoční v piatok popoludní vo Veľkej Lomnici. Večer sú pripravené v Kežmarku tvorivé dielne pre účinkujúcich.
Ulice Kežmarku a Popradu ožijú počas festivalu krojovanými sprievodmi. V sobotu (30. 5.) sa uskutoční slávnostný sprievod od mestského úradu po hrad Kežmarok v čase od 13.30 h. Od 14.00 h sa na Kežmarskom hrade uskutoční galaprogram festivalu s aktom výmeny bábik. Tie sú symbolom festivalu i jednotlivých súborov a slovenské kolektívy si ich vymieňajú so zahraničnými na znak priateľstva.
V Poprade sa hlavný program uskutoční v nedeľu (31. 5.) od 11.00 h, začínať sa bude sprievodom z ulice Poprad Juh 3 a skončí sa pri Aréne Poprad, kde sa o 12.00 h začnú vystúpenia účastníkov festivalu.
Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.
Otvárací program festivalu s názvom Vitajte priatelia sa uskutoční v piatok popoludní vo Veľkej Lomnici. Večer sú pripravené v Kežmarku tvorivé dielne pre účinkujúcich.
Ulice Kežmarku a Popradu ožijú počas festivalu krojovanými sprievodmi. V sobotu (30. 5.) sa uskutoční slávnostný sprievod od mestského úradu po hrad Kežmarok v čase od 13.30 h. Od 14.00 h sa na Kežmarskom hrade uskutoční galaprogram festivalu s aktom výmeny bábik. Tie sú symbolom festivalu i jednotlivých súborov a slovenské kolektívy si ich vymieňajú so zahraničnými na znak priateľstva.
V Poprade sa hlavný program uskutoční v nedeľu (31. 5.) od 11.00 h, začínať sa bude sprievodom z ulice Poprad Juh 3 a skončí sa pri Aréne Poprad, kde sa o 12.00 h začnú vystúpenia účastníkov festivalu.
Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.