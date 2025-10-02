< sekcia Regióny
Festival Kubínska hudobná jeseň otvorí speváčka Shanna Waterstown
Počas ďalších koncertov 22. Kubínskej hudobnej jesene sa v októbri predstavia Milan Paľa a Katarína Paľová, Solamente naturali, Matúš Jakabčic CZ-SK Bigband a Jozef Janík.
Autor TASR
Dolný Kubín 2. októbra (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Kubínska hudobná jeseň 2025 vo štvrtok v Dolnom Kubíne odštartuje svoj 22. ročník. Na otváracom koncerte festivalu sa predstaví americká jazzová speváčka Shanna Waterstown s kapelou v zložení Jay Gogan, Walter Cerasani a Gianpaolo Feola. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Leonard Vajdulák.
Počas ďalších koncertov 22. Kubínskej hudobnej jesene sa v októbri predstavia Milan Paľa a Katarína Paľová, Solamente naturali, Matúš Jakabčic CZ-SK Bigband a Jozef Janík.
V novembri v rámci festivalu vystúpia Two Boddies - Martin Uherek a Klaudius Kováč, Ármin Szőtz s cellom a Eduard Ioni na klavíri, Róbert Šebesta a Ladislav Fančovič. Festival zakončí 28. novembra americká hudobníčka Ingrid Arthur spolu so Small Kingdom z Nemecka, Česka a z USA.
Počas ďalších koncertov 22. Kubínskej hudobnej jesene sa v októbri predstavia Milan Paľa a Katarína Paľová, Solamente naturali, Matúš Jakabčic CZ-SK Bigband a Jozef Janík.
V novembri v rámci festivalu vystúpia Two Boddies - Martin Uherek a Klaudius Kováč, Ármin Szőtz s cellom a Eduard Ioni na klavíri, Róbert Šebesta a Ladislav Fančovič. Festival zakončí 28. novembra americká hudobníčka Ingrid Arthur spolu so Small Kingdom z Nemecka, Česka a z USA.