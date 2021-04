Festival letectva Piešťany presunuli na rok 2022

Piešťany 9. apríla (TASR) - Festival letectva Piešťany (FLP) sa v tomto roku neuskutoční. Jeho organizátor, Slovenská letecká agentúra, po zvážení všetkých okolností v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 rozhodol o preložení na rok 2022. Pre FLP je to už druhý presunutý termín pre pandémiu, informovala hovorkyňa FLP Michala Cabanová.



"Bezpečnosť našich návštevníkov je pre nás najdôležitejšia a hoci nám to je nesmierne ľúto, osobne sa v Piešťanoch uvidíme až o rok," uviedol riaditeľ FLP Hubert Štoksa. Spoluorganizátorom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je majoritným vlastníkom piešťanského letiska. Predseda TTSK Jozef Viskupič doplnil, že podpora krajskej samosprávy stále trvá. "Považujeme festival za výborný rozvojový impulz. Práve na budúci rok, snáď už popandemický, bude dôležité nakopnúť ekonomiku i turizmus," doplnil.



Celý tím FLP však na príprave podľa Cabanovej pracuje nepretržite a sezónu 2022 chce odštartovať vo veľkom štýle. "Veľmi nás však mrzí, že od vlády stále prichádzajú zmätočné informácie a organizátori hromadných podujatí sú stále plní otázok, na ktoré nedostávajú odpovede. Štát nás všetkých skrátka drží 'v šachu' a až do poslednej chvíle sme netušili, či nám FLP 2021 povolia alebo nie. Preto sme sa radšej rozhodli presunúť ho na termín 6. až 8. mája 2022," dodal Štoksa.



Zakúpené vstupenky na tohtoročné podujatie automaticky platia aj na rok 2022 a návštevníci tak neprídu o nič. "Naopak, budeme sa im snažiť vykompenzovať program ešte v kvalitnejšej a prepracovanejšej forme. Veríme, že budúci rok k nám bude táto epidémia milosrdnejšia a nadobro sa jej zbavíme," uviedla Cabanová.