Festival letectva v Piešťanoch otvorí svoje brány v piatok popoludní

Piešťany 2. mája (TASR) - Festival letectva 2022 sa po dvojročnej prestávke uskutoční na piešťanskom letisku od piatka 6. do nedele 8. mája. Organizátorská Slovenská letecká agentúra (SAA) očakáva najmenej 50-tisícovú návštevnosť, pre návštevníkov všetkých vekových kategórií pripravila popri letových ukážkach premiérovú Night Airshow a Aeroexpo. Informovala o tom hovorkyňa podujatia Ivana Kapráliková.



Festival sa ponesie v znamení osláv 77. výročia konca druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom, 100. výročia narodenia hrdinu druhej svetovej vojny letca Otta Smika, osláv Dňa Európy, vstupu Slovenska do Európskej únie a pripomenutia 103. výročia tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Program otvoria v piatok popoludní troma letovými blokmi, po ktorých bude nasledovať nočná šou, jeden jej blok sa uskutoční za súmraku a druhý za tmy. Opakovať sa bude aj v sobotu. „Nočná šou zahŕňa obrovské množstvo koordinácie účastníkov z viacerých krajín. Ľudia z organizačného tímu musia myslieť na cielenú a správnu spoluprácu pozemných efektov s letovými ukážkami a, samozrejme, pyrotechnickými efektmi. Unikátna bude aj šou so 100 dronmi a balónová šou,“ uviedol riaditeľ Festivalu letectva Hubert Štoksa. Na výstave Aeroexpo bude možné podľa jeho slov obdivovať viac ako 70 kusov leteckej techniky z celej Európy. Pripravená je slovenská premiéra ultraľahkého vrtuľníka.



Okrem leteckých exhibícií bude pre návštevníkov sprístupnená aj vonkajšia expozícia s letiskom susediaceho Vojenského historického múzea, kde bude vystavený kus opláštenia z lietadla Caproni Ca.33, v ktorom roku 1919 zahynul Štefánik. Na ploche 8000 štvorcových metrov (m2) bude na letisku otvorená rodinná a detská zóna.



Okrem tradičnej účasti lietadiel Vzdušných síl OS SR a Letky Ministerstva vnútra SR sa na Festivale letectva predstaví škandinávska akrobatická skupina Catwalk – lietajúce mačky, formácia Ragnarök. „Chýbať nebudú akrobatickí velikáni, Zoltán Veres z Maďarska, Marek Choim z Poľska, Martin Šonka z Českej republiky či Kairys Jurgis z Litvy. Svoje vystúpenie bude mať zoskupenie slovenských a českých parašutistov Compact Skydive Team či poľského teamu Sky Magic,“ doplnil riaditeľ festivalu. Návštevníci uvidia formáciu Očovských bačov so 40-ročnou tradíciou, ale aj na nováčikov - zoskupenie štyroch lietadiel Viper SD-4. Nadšenci histórie sa potešia podľa Štoksu účasti Pterodactyl Flight a historických lietadiel ako Beech C45H Expeditor, Jak3 či BF109 Messerschmitt.