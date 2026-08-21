< sekcia Regióny
Festival Letná Aréna prinesie pestrú paletu žánrov pod holým nebom
Program sa začína v piatok otváracím koncertom Melódie z čias propeleru a plynových lámp v podaní Metropolitného orchestra Bratislava.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Festival Letná Aréna, ktorý organizuje Divadlo Aréna v Bratislave, sa začína v piatok a potrvá do 31. augusta. Nultý ročník open-air festivalu prinesie divadlo, hudbu, kabaret i program pre deti. TASR o tom informovala Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
„Letná Aréna v Divadle Aréna je presne typ projektu, ktorý sme chceli umožniť, keď sme investovali do rekonštrukcie tohto priestoru. Nešlo nám len o obnovu budovy, ale o to, aby vznikol moderný kultúrny priestor, ktorý dokáže žiť aj mimo klasickej divadelnej sezóny a mimo svojich stien. A Divadlo Aréna tento potenciál má. Jeho exteriér, terasa s výhľadom na mesto a samotný areál vytvárajú podmienky, ktoré sú v Bratislave unikátne,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba, ktorý prevzal nad podujatím záštitu. Letná Aréna je novým kultúrnym podujatím. „Je návratom k pôvodnej identite Divadla Aréna a zároveň pokračovaním dlhodobej stratégie BSK, ktorý systematicky modernizuje svoje kultúrne inštitúcie a otvára ich verejnosti v modernej, viacžánrovej a dostupnej podobe,“ uviedla Forman.
Program sa začína v piatok otváracím koncertom Melódie z čias propeleru a plynových lámp v podaní Metropolitného orchestra Bratislava. Počas desiatich dní festival ponúkne program pre dospelých aj deti. Diváci sa môžu tešiť na rozprávku Tučniaci koláče nepečú, kabaret Žltý kanárik Túlavého divadla, komédiu Židle v podaní Divadla Bolka Polívku, koncert Story & Milan Kňažko, inscenáciu Africká kráľovná, predstavenie Milostné dopisy, rodinné divadlo O morskej panne a rytierovi Rolandovi, ale aj bábkovú rozprávku Dlhý, Okatý, Bruchatý a záverečný Veľký žúr - Kapela Trezor. Patrónom podujatia je herec Milan Kňažko.
„Letná Aréna v Divadle Aréna je presne typ projektu, ktorý sme chceli umožniť, keď sme investovali do rekonštrukcie tohto priestoru. Nešlo nám len o obnovu budovy, ale o to, aby vznikol moderný kultúrny priestor, ktorý dokáže žiť aj mimo klasickej divadelnej sezóny a mimo svojich stien. A Divadlo Aréna tento potenciál má. Jeho exteriér, terasa s výhľadom na mesto a samotný areál vytvárajú podmienky, ktoré sú v Bratislave unikátne,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba, ktorý prevzal nad podujatím záštitu. Letná Aréna je novým kultúrnym podujatím. „Je návratom k pôvodnej identite Divadla Aréna a zároveň pokračovaním dlhodobej stratégie BSK, ktorý systematicky modernizuje svoje kultúrne inštitúcie a otvára ich verejnosti v modernej, viacžánrovej a dostupnej podobe,“ uviedla Forman.
Program sa začína v piatok otváracím koncertom Melódie z čias propeleru a plynových lámp v podaní Metropolitného orchestra Bratislava. Počas desiatich dní festival ponúkne program pre dospelých aj deti. Diváci sa môžu tešiť na rozprávku Tučniaci koláče nepečú, kabaret Žltý kanárik Túlavého divadla, komédiu Židle v podaní Divadla Bolka Polívku, koncert Story & Milan Kňažko, inscenáciu Africká kráľovná, predstavenie Milostné dopisy, rodinné divadlo O morskej panne a rytierovi Rolandovi, ale aj bábkovú rozprávku Dlhý, Okatý, Bruchatý a záverečný Veľký žúr - Kapela Trezor. Patrónom podujatia je herec Milan Kňažko.